Хванаха 13 пияни шофьори за ден, 7 са дали положителен тест за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 13 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 6 - с над 1,2 на 1000, един е отказал да бъде тестван. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, трима са отказали тестване.

107 473 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 9-15 октомври 2026 г., съобщиха от пресцентъра на МВР Извършен е контрол на 134 892 водачи и пътници. Съставени са 33 681 фиша и 2770 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 147 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 82 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 65 - с над 1,2 на 1000, а 10 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 40 водачи, 37 са отказали да бъдат тествани.

16 241 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 720 водачи и пътници. Съставени са 5218 фиша и 434 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.