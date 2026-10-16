За постоянно ли да бъде екстрадиран в Гърция прокурорският син Васил Михайлов, питат нашите съдии

Дали прокурорският син Васил Михайлов трябва да бъде предаден за постоянно на гръцките съдебни власти или за временно предаване за изслушване и връщане обратно у нас, питат съдиите от Окръжния съд в Кюстендил колегите си в Гърция.

Днес в 13,30 ч. започна по същество делото за екстрадиране на 23-годишния Михайлов, за когото има издадена европейска заповед за арест от Апелативна прокуратура- Тракия, Гърция. Той е издирван от Гърция за наказателно преследване за 6 деяния - участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор. Михайлов в момента е в затвора в Самораново и тези дни трябваше да излезе на свобода, след излежаване на присъда от 1 г. и 8 месеца, но пристигна ЕЗА и на 24 септември Окръжният съд в Кюстендил му определи мярка за неотклонение "задържане под стража". Гърция е дала гаранции, че ако Михайлов бъде осъден там, той ще бъде върнат в България, за да изтърпи наложеното му наказание.

Съдиите днес решиха да поискат допълнителна информация и разяснение дали Гърция настоява Михайлов да бъде предаден за постоянно, за да бъде съден там, при положение че срещу него в България има две висящи наказателни производства. Следващото заседание е насрочено за 22 октомври. Очаква се дотогава да бъдат получени поисканите уточнения.

Васил Михайлов беше издирван месеци наред. Укриваше се заради разследване срещу него у нас за отвличане и изнудване на мъж от Перник. Докато беше в неизвестност публикува и клипове в ютюб, на които разказа своята версия.

Арестуваха го на 22 май т.г. при операция на ГДБОП в София. Предполага се, че докато се е криел е бил и в Гърция през август 2025 г., извършил грабежа и кражбата от кола в Кавала, за които го издирват.

Дали Васил Михайлов ще бъде предаден в Гърция зависи от съда. У нас още има висящи дела срещу него. В такива случаи магистратите отказват екстрадиция, докато не приключат съдебните процеси в България.