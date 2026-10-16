Европол и БАБХ разкриха близо 86 тона незаконни препарати за растителна защита у нас

Близо 86 тона незаконни продукти за растителна защита са установени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от началото на годината. По-голямата част от количествата са открити при международната операция SILVER AXE XI, координирана от Европол. Тя е насочена срещу незаконния внос, разпространението и употребата на неразрешени препарати. През 2026 г. България участва в операцията за осми път, съобщават от БАБХ.

В рамките на засиления контрол инспекторите на БАБХ са извършили общо 1209 проверки в страната. Проверявани са търговски обекти, нерегламентирани складове и земеделски стопанства, както и продукти, разрешени за паралелна търговия. Част от проверките са проведени съвместно с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС).

При инспекциите са открити продукти за растителна защита, които не са разрешени за употреба, препарати с изтекъл срок на годност и такива, предлагани извън регламентираните търговски обекти. Установени са също случаи на съхранение и продажба на продукти без етикети или с етикети на чужд език, нерегламентирано преопаковане и разпространение на препарати с неодобрени активни вещества, включително от групата на неоникотиноидите.

Контролните органи са разкрили и канал за незаконна онлайн търговия с неразрешени препарати чрез социалната мрежа Фейсбук. Сред предлаганите продукти има и такива, съдържащи неодобрени активни вещества от групата на неоникотиноидите. След обмен на информация и съвместни действия с органите на МВР са проверени обекти, свързани с незаконната търговия, както и превозно средство.

При друга проверка, извършена съвместно с ДАНС, е установено нерегламентирано преопаковане на продукти за растителна защита в опаковки с обозначения за хранителни и битови продукти.

Всички установени незаконни препарати са иззети или поставени под възбрана. В резултат на проверките са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения на Закона за растителната защита. По три от случаите материалите са предадени на прокуратурата и са образувани досъдебни производства.