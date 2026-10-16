Дарителската кампания за дома на Георги Данчов-Зографина в Чирпан вече на финала

През тази година се навършват 180 години от рождението на Георги Данчов-Зографина, една от значимите личности на Българското възраждане и следосвобожденска България. Роден в Чирпан на 27 юли 1846 г., той оставя трайна диря като художник, зограф, график, фотограф, революционер и общественик, припомнят от общината в родния му град.

Името му е неразривно свързано с делото на Васил Левски. През 1869 г. в Чирпан Апостолът основава таен революционен комитет, а Георги Данчов е избран за негов председател. За революционната си дейност той е заловен и заточен в Диарбекир. След Освобождението посвещава значителна част от живота си на изкуството и обществения живот. Създава портрети на видни личности от националната ни история и е сред първите български фотографи. Особена стойност имат изображенията му на Васил Левски, когото познавал лично.

Като уважение към личността и делото на Зографина и по повод на годишнината от рождението му, община Чирпан и историческия музей н града организират отново кампания за придобиване и съхраняване на родната къща на Георги Данчов, съобщиха от общината. И допълниха, че домът има изключителна историческа стойност като родно място на художника и революционера и като част от историята на Чирпанския революционен комитетет.

Като част от кампанията, от 20 до 30 октомври 2026 г. историческият музей в Чирпан представя специална изложба, посветена на живота и делото на Георги Данчов-Зографина в изложбената зала, която носи неговото име. Работното време е от вторник до събота от 8:00 до 17:00 (с обедна почивка от 12:00 до 13:00) на ул. "Пейо Яворов" 5. Посетителите ще могат да видят реплики на негови творби, материали и лични вещи.

Част от репликите ще бъдат предоставени на желаещите срещу минимално дарение от 5 евро. Събраните средства са предназначени за придобиването и ремонта на родната къща на Зографина.

Инициативата е отворена за граждани, институции и организации от страната и чужбина, които желаят да подкрепят опазването на културното наследство на Чирпан, казват още от общината.

"Домът на Зографина е част от паметта не само на Чирпан, а на цяла България. Той е единственият художник, който е познавал лично Левски и е пионер на литографията. Каним всички, които ценят нашата история, да се включат в тази кауза. Културното наследство не принадлежи на едно поколение. То е отговорност към следващите", казва кметът на Чирпан Ивайло Крачолов по повод възобновената благотворителна кампания.