Няма анулирани резервации за България след атаките срещу кораби край Варна

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Спекулациите за масови откази могат само да навредят на туризма ни

Няма анулирани резервации за почивки в България заради атаките срещу кораби в Черно море. Отказите от пътувания са в обичайните за сезона статистически граници и няма необичайно движение при записванията. Това коментира за "24 часа" председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.

Той поясни, че все още е рано да се правят категорични изводи за влиянието на инцидентите край българското Черноморие върху интереса към летния сезон догодина. Записванията са в много ранен етап, а традиционно най-силният период за ранни резервации е през януари.

„Към този момент не може да се каже, че резервациите са драстично намалели. Анулации определено нямаме, те са изцяло в статистическата норма, типична за сезона", обясни Грошев.

Грошев предупреди, че непотвърдените твърдения за масови анулации могат да създадат излишни притеснения сред потенциалните туристи и чуждестранните туроператори.

„Абсолютно непродуктивно е да се правят спекулации, от мухата да се прави слон. Ако един оператор прочете подобно изявление и остане с впечатлението, че всички анулират резервациите си за България, може да реши и той да изчака или да ограничи записванията", коментира председателят на асоциацията.

Според него подобни послания са особено рискови, без да са подкрепени с официални данни.

„Сами си режем клона, на който седим. Такива сигнали стигат и до чужбина и създават впечатление, че тук е някакъв кошмар. А когато хората чуят, че на дадено място има проблеми, естествено могат да се откажат да правят бизнес или да почиват там", посочи Грошев.

По отношение на изминалото лято окончателната оценка предстои след публикуването на данните на Националния статистически институт за септември.

За периода от май до края на август обаче седемте най-големи туристически пазара отчитат спад от около 2% спрямо предходната година, посочи Грошев.

Според него този резултат трябва да се разглежда на фона на няколко сериозни фактора – войната в Иран, поскъпването на енергоносителите и самолетните билети, както и отменени полети за германския пазар, за които е станало ясно още през ноември миналата година.

„В контекста на тези две събития сезонът не е лош", смята той.

Грошев направи разграничение между общите статистически резултати и финансовото състояние на отделни компании. В някои бизнеси загубите може да са значително по-големи, тъй като услуги са били договорени през лятото на 2025 г. при едни цени, а през 2026 г. трябва да бъдат изпълнени при много по-високи разходи, без възможност за корекция на договорените суми.

Това важи особено при поскъпването на горивата и транспорта.

Освен международната обстановка върху резервациите влияе и промяната в поведението на клиентите. Все повече хора отлагат решението си за почивка и предпочитат да резервират в последния момент.

Причината е и икономическата несигурност – туристите искат по-близо до пътуването да преценят какъв бюджет могат да отделят, каква дестинация да изберат, в какъв хотел да отседнат и за колко дни.

Затова евентуални колебания в началните записвания не могат автоматично да бъдат свързвани с атаките срещу корабите в Черно море.

Според Грошев до началото на активната фаза на ранните записвания има още три-четири месеца. Дотогава общественото напрежение около инцидентите може да отшуми, ако те не се превърнат в постоянна тема.

„Помпането на паника не е продуктивно. То първо намалява атрактивността на бранша, а след това създава негативни сигнали и в чужбина", обобщи Иван Грошев.