Ексшеф на военното разузнаване на РС Македония: Има слух, че Ива Михайлова опитала да избяга с дипломатическа кола

"В обществото има спекулации, че Ива Михайлова се е опитала да напусне Македония с дипломатическа кола преди месец, но след реакция на международния фактор тя е била върната. Дали е точно така, разследването, което сега се води, трябва да установи, но трябва да има предвид и тия моменти." Това казва в интервю за електронното издание "Слободен печат" Владимир Пивоваров, бивш шеф на военното разузнаване и контраразузнаване и бивш национален координатор за гранично управление на РС Мкедония.

Той е категоричен, че границата на РС Македония не е швейцарско сирене, а нещо повече - "вятър и мъгла". "На зелената граница може да мине кой когато и както иска. Такова неконтролирано преминаване на зелената граница правят контрабандистите, незаконните търговци, които не са само икономически проблем, но и подкопават сигурността на държавата", допълва експертът.

Посочи и възможности на човек за минаване на нелегално на границата - през браздата, скрит в товарен или лек автомобил, пропускане на граничен пункт без контрол, ако служителят си "затвори очите за две минути".

Той не изключи възможността Михайлова да е пропусната от служителите на граничен пункт, но без доказателства не можело да се твърди, че преминаването е било договорено с някого от македонска страна.

23-годишната Ива Михайлова е с българско и македонско гражданство и срещу нея в Кочани се води дело за катастрофа със смъртен случай. Тя има забрана да напуска РС Македония и са й отнети българският и македонският паспорт. Тя обаче има медицински документи, че се нуждае от лечение, каквото може да получи в България. В понеделник тя се появи с адвоката си Николай Димитров в София и обясниха, че са преминали през граничен пункт, а тя е показала македонската си и българската си лични карти.

"Ива Михайлова е преминала нелегално границата на Северна Македония заедно с българския си адвокат. Абсолютно невярно е това, което българските медии излъчиха, че заедно с адвоката й са преминали през официален граничен пункт и че са били поздравени. Това е лъжа. Второ, последния път, когато сме регистрирали, и това е потвърдено от българска страна, че адвокатът е влязъл (в Северна Македония е) на 28 септември. И това, което твърди, не е вярно." Това заяви пък македонският премиер Християн Мицкоски. Северна Македония ще повдигне казуса с Ива Михайлова и баща й на срещи в НАТО и ЕС. "България, с която държавата е партньор в НАТО, се е превърнала в убежище за осъдени престъпници", каза в интервю за ТВ 21 премиерът Мицкоски. В него той спомена и бащата на Ива Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония.