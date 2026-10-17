Мръсните тайни на БГ историята: Какво видя довереният пратеник на цар Борис III в Македония през 1941 г.

От 1941 до 1943 г. Народното събрание гласува, а правителството отпуска кредити за 12 нови железопътни линии, изграждане на българско пристанище в Порто Лагос и за домове на заселените българи в Беломорието и Македония

На 5 юли 1941 г. германският посланик Херберт фон Рихтхофен си тръгва от София с изпълнена мисия. Той е успял да направи всичко по силите си България да си върне Южна Добруджа, да се включи на страната на Германия във Втората световна война и Македония да премине под административно българско управление. В самата карта на Третия райх, издадена по това време, тя обаче е в пределите на Райха, а не на България. В духа на добрите отколешни дипломатически традиции между двете страни му е даден прощален обяд от цар Борис III и царица Йоанна. На него присъстват още принц Кирил и княгиня Евдокия.

В пресата се отбелязва официалната българска позиция:

“През време на неговата дипломатическа мисия България постигна своето национално обединение. Проникнат от пълното разбиране на българските въпроси и искрено приятелско чувство към България и българския народ, барон Фон Рихтхофен е застъпвал винаги с голям ентусиазъм справедливата българска кауза.”

Написано е още, че “барон и баронеса Рихтхофен с жив интерес и топло съчувствие са се отнасяли към всички нещастия, които преживя България в миналото, така и в радостта, която целият български народ изживя при осъществяване на националното обединение”. На 19 юли двамата с влак напускат България, изпратени от министър-председателя Богдан Филов, председателя на Народното събрание Христо Калфов и други тогавашни политици. На перона са и японският пълномощен министър в София Изуми, италианският Маджистрати, унгарският граф Арноти и други дипломати.

Богдан Филов държи реч от балкона на кметството в Скопие. Публиката не е многобройна. СНИМКА: АРХИВ

Още на 29 април 1941 г., след като е станало ясно, че България административно ще управлява Беломорска Тракия и Македония, с решение на Министерския съвет е събрана комисия в състав: Иван Батаклиев от Географския институт при Софийския университет, инж. Б. Морфов, бивш министър на пощите и железниците, Христо Караманджуков и Атанас Разбойников от Тракийския научен институт, Иван Данчев от Министерството на външните работи и вероизповеданията и Сотиров от дирекцията за гражданската мобилизация. Те се занимават с въпроса за засилване на българщината и затвърждаване на българската власт в “осъществилата националното обединение” Македония и Беломорието.

Комисията изказва мнение, което трябва да се превърне в решение на Министерския съвет: “Беломорието от Марица до Круша планина е най-важната новоосвободена българска област, но за жалост

поради това, че бе изгонена голяма част от българското население, тя сега е най-слаба народностна сила

А няма съмнение, че засилването на българщината и затвърждаването на българската власт ще стане само когато българите се увеличат по брой и бъдат повече от половината й население. Според гръцката държавна статистика за 1934 г. всичкото население на областта е било 794 050 души. Днес то не е повече от 800 000, защото миналата година някои гръцки семейства от градовете, особено тези, които са се провинили в гоненията на българите, като разбрали, че идват неспокойни времена са се изселили във вътрешността на страната. От тези 800 000 жители 100 000 са българи, от които 20 000 българомохамедани, 90 000 са турци и не по-малко от 600 000 са гърци. От последните 150 000 са местни гърци и преселени от България и гъркомани от Източна Тракия, а останалата част са преселници – сбирщина от Мала Азия, Южна Русия, Кавказ, Пелопонес, между които има караманлии, лази, черкези и други, които не са чисти гърци. Преселниците – сбирщина гърци, са най-вредни, както от народностно значение така и от стопанска гледна точка. На първо време

Български и германски войници се любуват на Охридското езеро. СНИМКА: АРХИВ

трябва да се изсели поне половината от всички гърци,

като изселването засегне преди всичко малоазийските, кавказките и пелопонеските гърци.”

След тази точна, но и нерадостна констатация за българския етнически състав в Беломорието и Македония се набелязват и мерки как да се увеличи той. Както винаги българските управници разчитат на перспективите. А тогава те са ни повече, ни по-малко от тези, които са записани в доклада на комисията: “Ако германците нахлуят в Мала Азия и имат власт над нея, веднага трябва да се изселят там малоазийските гърци, които охотно ще се завърнат по родните си места, още повече че тогава Мала Азия е рядко населена – при 750 000 кв. км има 16 милиона жители, или гъстота 21 души на кв. километър.

“В такъв случай трябвало да се действа като,

се изселят гюмюрджинските турци

и дори и ардинските турци, гдето в Момчилградска околия турците съставляват 95 на сто от населението.

Друга посока на изселване на гърците от Беломорието и Македония е Тесалия, където гръцката държава почти никак не е заселила свои бежанци.”

Също така се решава, че част от тях могат да бъдат преселени в долината на река Бистрица – град Бер и Негуш, или в Костурско, ако то не премине в българска територия. Най-после тези гърци можело да се изселят и в Средна Гърция – Ламия, Тива и Атика, но комисията е единодушна, че половината от тях трябва да напуснат Македония в най-скоро време. Разреждането и изселването на останалите гърци, особено по-будната част от тях, да станело постепенно, като от страна на българската държава не им се оказва никаква помощ. Пресметнато е, че и обработваемата земя е 3 612 075 декара, което не било много, защото на домакинство се падали 30 декара. Затова: “В най-скоро време трябва да се предприеме изселването на поне 100 000 гърци и да се освободят техните земи за сметка на дълга, който има гръцката държава към България за неплатени бежански имоти, който дълг беше около 1,5 милиарда лева, а сега с лихвите е станал над 2 милиарда. На тези имоти българските бежанци могат да се върнат веднага в родните си селища. Като изместят гърците, които са се настанили на техните имоти. Що се касае до платените имоти, да се счита дадената сума за наем за ползването им.”

Кръшни македонски девойки посрещат българските войски с цветя. СНИМКА: АРХИВ

По-важният въпрос обаче е откъде да се вземат толкова българи.

Предлага се най-напред

бежанците от Западна Тракия и Югоизточна Македония,

преселили се след Илинденско-Преображенското въстание и балканските войни, да се върнат по родните си места. Пресметнато е, че те са около 90 000, но и половината от тях щели да са достатъчни. Като втора стъпка е набелязано връщането на всички българи от Югозападна Македония, които биха останали под гръцки или италианска власт. (По това време Италия е завладяла Албания – б. а.).

Като трета стъпка е набелязано, че могат да се “колонизират българи” от Румъния, Бесарабия, Русия и други страни. Последното умозаключение на комисията е, че трябва да се бърза с приобщаването на българомохамеданите към българската народност и да се използвало “възрожденското им движение”, което представлява дружество “Родина” в Смолянско. Понеже решаването на всички повдигнати от нея проблеми било много важно, то трябвало

да се създаде Дирекция на колонизацията

Парад във Велес след преминаването му под българско управление. СНИМКА: АРХИВ

Цар Борис III обаче, верен на себе си, изпраща свой доверен пратеник, на когото нарежда 9 седмици да обикаля из Беломорието и Македония и да напише доклад лично до него. Този пратеник е Боян Чуканов. Той е живял и учил в САЩ, работил е в Държавния департамент, но опиянен от осъществения национален идеал, се връща в родината си.

На 23 юни 1941 г. той пише в Драма доклад до царя, който озаглавява “Изложение на наблюденията и впечатленията ми от Западна Тракия и Източна Македония през времето от 20 април до 23 юний 1941 г.” От него е видно, че за това време Чуканов не само е посетил доста села и градове в “новоосвободените земи”, ами е проучвал както настроенията на местното население, но и на немците и българските войници, срещал се е със стотици хора и прави един доста задълбочен, а и поучителен анализ.

Пред погледа на Богдан Филов цар Борис III предава на български войник кандилото със свещения огън, запален в Преслав, който той да отнесе в Скопие. СНИМКА: АРХИВ

Чуканов: Много от хората не знаят и дума български, приучвани са да

се плашат от нас

Той пише, че през 1941 г. Македония съвсем не е онази, за която проляха кръвта си над 145 000 войници по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Преобладаващата част от това население е твърде разнородна и без строго определено национално съзнание маса. Като се изключели турците и малкото българи, останалата част били пришълци от турска Тракия, Мала Азия, Русия, България и други, които в много случаи били със смесен произход, а тяхното гръцко съзнание било дотолкова похабено, че се нуждаело от постоянно инжектиране, за да стои будно.

Тези хора били преживели голяма част от живота си под български, турски, гръцки, че дори и руски режими и затова били принудени да се приспособяват, без да имат голямо желание да отстояват националното си самосъзнание. И също така нямали желание да се борят за провалянето на един национален режим и възстановяването на друг. В по-голямата си част това население било бедно, изоставено, чувстващо, че е било експлоатирано от местните представители на Сара Гърци, и не изглеждало да е особено привързано към гръцката държава. Той пише: Населението е уморено и изтощено морално и материално от войната и твърде болезнено понася недоимъка, липсата на известни хранителни продукти, както и породената от войната безработица.

Всякъде, където нашите войници ядат, около тях се трупат рояк деца, често и възрастни, които с всевъзможни канчета чакат търпеливо каквото остане от войнишката дажба. Имало случаи, където млади майки са били особено снизходителни … за един хляб.”

Ето и още цитати от доклада:

“Един особено важен факт, при все че е твърде естествен при днешната обстановка, е обстоятелството, че местното население е било систематически приучавано да се плаши от нас и да ни мрази като „вулгарни” пълчища, които искат да дойдат тука да рушат, да колят, да грабят, да обезчестяват.

До голяма степен благодарение на това обстоятелство нашата войска и държанието на всеки войник поотделно са ежедневно подлагани на най-щателно наблюдение и поради присъствието на друга войска тука – на сравнение с германската войска. Самото това сравнение ни поставя в едно не особено благоприятно положение, тъй като германската моторизирана военна машина, съставена предимно от млади, образовани и добре облечени момчета, зарегистрирала през последните две години редица бляскави победи, неизбежно печели наградата. Освен това германският войник изобщо няма оная традиционна, почти органическа омраза към гърците, както много наши войници, пък и гръцката неприязън към германците е само временна и повърхностна.

Независимо от това обаче самият вид, всяко едно действие, па даже и бездействие на всеки наш войник се наблюдава, се преценява най-щателно и се подлага на обилни и всестранни коментари.”

И малко по-надолу:

“Така например известните “Гюмюрджински золумлуци”, които покрай другото дадоха повод и на турските нощни демонстрации на 24, 25 и 26 април, няколкото дребни, почти вулгарни кражби, извършени от наши войници, грубото и безпричинно нахално отнасяне на други спрямо местното население, безкрайните пазарлъци на трети във връзка с курса на драхмата и напоследък случаят с капитана и 12-годишното момиче в Кавала … всичко това, твърде естествено при днешната обстановка, е предизвикало даже извън пределите на Българи и Гърция интерес, извън всяка пропорция на числото на провинените и е хвърлило върху цялата българска войска и власт едно петно, което ще ни вземе години да бъде заличено.”

Чуканов сочи красноречивия пример, че след като Македония е дадена от немците под българско административно управление с правителствена наредба, “българският език се установява като единствен официален език на територията”. Това обаче станало в един момент, в който големият процент от населението не знаело нито дума български, нито пък имало достъп до учебници и учители от България. Това било направило впечатление и на немските войници, които били учудени от тази “прекалено строга мярка.”

В края на пасажа Чуканов обобщава: “Ние взехме повече, отколкото доскоро дръзвахме да очакваме, а също тъй като се знае, че гърците тука съвсем не са стояли със скръстени ръце през последните 20 години.”

И още:

“Няма какво да се самозалъгваме: голият факт е, че ако българската кесия, българският интерес е в Берлин, то българското сърце е в Москва или Петроград, ако предпочитате. Ако българският народ изобщо се примири и дори приобщи към германската политика, това се дължи на неговата вяра, че Германия и Русия вървят ръка за ръка, че Германия не би направила нищо, без да има за това предварителното съгласие на Русия. Онзи ден тази вяра се провали само в един миг. Независимо от нараненото русофилство у нас първата и най-знаменателна реакция на момчетата около мен беше: Как можем сега ние да вярваме на германското приятелство към нас, щом те нападнаха без предупреждение и с такова ожесточение хората, за чието дълбоко и дълготрайно приятелство и сътрудничество те до вчера проглушаваха целия свят.”