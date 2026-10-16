Двамата шофьори, които бяха заловени с наркотици в Ловеч, остават в ареста

Боян Сердев и Найден Атанасов, привлечени като обвиняеми за държане на голямо количество наркотично вещество - над 200 килограма канабис и 15 килограма кокаин с цел разпространение, остават в ареста. Това реши състав на Окръжен съд - Ловеч, който уважи искания на Окръжна прокуратура - Ловеч и взе мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Наркотиците бяха открити в товарните автомобили, управлявани от обвиняеми. Престъплението, за което те са обвинени, е тежко умишлено и предвижда наказание между 3 и 12 години лишаване от свобода и глоба до над 25 000 евро.

Съдът посочи, че разследването е на изключителен ранен етап, но към момента били налични доказателства, които сочат за причастност на обвиняемите към предявените им обвинения.

57-годишният Сердев е от монтанското село Николово, а Найден Атанасов, на 44 години, е гр. Попово, но живее в Търново. След като чу обвинението Сердев каза: "Шокиран съм от това нещо! Моля за по-лека мярка".

След като съобрази становищата на страните в процеса и представените по делото доказателства, съдът прие, че са налице основанията, предвидени в НПК, а именно - съпричастност към престъплението, както и реална опасност от укриване, предвид тежестта на наказанието за това престъпление. Още повече, че Боян Сердев е бил в изпитателен срок от 4 години след постановено условно наказание от 1 година за измама.

Въз основа на това съдът постанови най-тежката мярка за неотклонение - "Задържане под стража" и за двамата обвиняеми.

Определенията подлежат на обжалване с частна жалба или протест в 3-дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Велико Търново.