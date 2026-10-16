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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23747890 www.24chasa.bg

Изложба показва как градовете да се развиват без да губят историческия си облик

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Как съвременните градове могат да се развиват, без да губят историческия си облик и архитектурната памет, наследена от предишните поколения. Това показва изложба в Съюза на архитектите, която ще се открие на 19 октомври.

В нея проф. д-р арх. Николай Тулешков показва половин век, посветен на архитектурата, опазването на културното наследство и изследването на българските строителни традиции. Експозицията събира проекти, научни изследвания и разработки, свързани с опазването на историческата среда.

Името на проф. Тулешков е свързано с реставрацията и съхраняването на редица значими паметници на културата. Сред обектите, по които е работил самостоятелно или в колектив, са дворцовият комплекс „Евксиноград", Аладжа манастир край Варна, античният град Улпия Ескус, както и исторически сгради в Несебър, Созопол, Поморие и Бургас.

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