Градушка падна в Джулюница и Златаришко, дворове и къщи побеляха

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Силна буря с дребна градушка връхлетя лясковското село Джулюница този следобед. Улици, дворове, къщи и коли побеляха, пишат под снимки и видеоклипове потребители във фейсбук.

Местните жители бяха изненадани от внезапно връхлетялата стихия, която блокира за кратко придвижването в селото.

За силна градушка свидетелстват в социалните мрежи и от село Родина, община Златарица. В Хаинбоаз също пътят е бил пързалка в следствие на валежа.

В райони от Горна Оряховица дъждът е бил примесен със суграшица.

Засега не се съобщава за сериозни щети в засегнатите от ледения валеж райони.