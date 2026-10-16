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Градушка падна в Джулюница и Златаришко, дворове и къщи побеляха

Дима Максимова

[email protected]

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Градушката в района на село Родина Снимка: I see you

Силна буря с дребна градушка връхлетя лясковското село Джулюница този следобед. Улици, дворове, къщи и коли побеляха, пишат под снимки и видеоклипове потребители във фейсбук.
 Местните жители бяха изненадани от внезапно връхлетялата стихия, която блокира за кратко придвижването в селото.

За силна градушка свидетелстват в социалните мрежи и от село Родина, община Златарица. В Хаинбоаз  също пътят е бил пързалка в следствие на валежа.

В райони от Горна Оряховица дъждът е бил примесен със суграшица. 

Засега не се съобщава за сериозни щети в засегнатите от ледения валеж райони.

Градушката в района на село Родина Снимка: I see you

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