Шумен посреща експерти и студенти от цялата страна за XX Национален форум на специалистите по здравни грижи под надслов „Роля на здравните специалисти в профилактиката на социално значими заболявания“. Събитието се провежда на 16 и 17 октомври в Гранд Хотел Шумен.

В официалното откриване на форума участва кметът на община Шумен проф. Христо Христов, който приветства участниците в двадесетото издание на националното събитие, посветено на обмена на знания, опит и добри практики в областта на здравните грижи.

В приветствието си той поздрави организаторите от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Филиал Шумен на Медицински университет – Варна, които вече две десетилетия развиват форума като място за професионални срещи и обсъждане на важни въпроси в здравеопазването.

„Миналата година, когато отново имах честта да ви приветствам в Шумен, подчертах колко високо ценим вашата професия и колко важно е споделянето на добри практики да носи полза не само на медицинските специалисти, но преди всичко на пациентите. Днес продължаваме този разговор с една не по-малко значима тема, защото равният достъп до здравеопазване включва и възможността всеки човек да получи навременна профилактика и грижа“, каза кметът.

В изказването си проф. Христов обърна специално внимание на темата на тазгодишния форум, посветена на профилактиката на социално значимите заболявания. Той подчерта, че тя засяга всеки човек и всяко семейство, тъй като доброто здравеопазване започва много преди човек да се превърне в пациент.

„За нас в Шумен е особено важно, че градът ни е утвърдено място за професионален обмен и обучение в областта на здравните грижи. Развитието на Филиал Шумен на Медицински университет – Варна дава нови възможности за подготовката на медицински специалисти и е важна инвестиция в бъдещето на здравеопазването в нашия регион“, посочи още проф. Христов.

В заключение кметът благодари на специалистите по здравни грижи за тяхната работа и подчерта значението на сътрудничеството между институциите: „Убеден съм, че добрите здравни грижи са обща отговорност на медицинската общност, образователните институции и местната власт. Нашата задача е да подкрепяме усилията ви и да създаваме условия хората да получават навременна и качествена грижа.“

На откриването на форума присъстваха заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова, председателят на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Шумен Румяна Желязкова, председателят на Научния комитет проф. д-р Соня Тончева, директори на лечебни заведения, лекари, главни медицински сестри, студенти и гости.

Програмата на двудневния форум продължава с представяне на пленарни доклади и презентации.