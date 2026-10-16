Постоянен арест за жена, откраднала чанта с 500 евро в Сапарева баня

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на обвиняема от прокуратурата за кражба. Съдия Мая Гиздова уважи искането на Районната прокуратура. Защитата пледира за по-лека мярка- „подписка", заради това, че обвиняемата е признала вината си и е възстановила щетата.

На 10 октомври 2026 г., пред ресторант в гр. Сапарева баня, жената е отнела чанта със сумата от 500 евро от 33-годишен мъж.

Съдът счита, че по отношение на обвиняемата Д. В. са налице всички предвидени предпоставки, посочени от закона, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно „Задържане под стража". Видно от всички събрани по делото доказателства може да бъде направено обосновано предположение, че същата е извършила престъплението, за което й е повдигнато обвинение. Повдигнато е обвинение за престъпление, за което законът предвижда наказание „Лишаване от свобода" до 8 години. Налице е реална опасност обвиняемата да извърши и други престъпления, тъй като не са налице данни, че същата работи постоянно на трудов договор, че разполага с парични средства, с които да се изхранва.

От приложеното по делото свидетелство за съдимост става ясно, Д. В. е осъждана за извършено от нея престъпление - шофиране след употреба на алкохол, с влязло в сила споразумение от 26.08.2026 г., с което и е било наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, чието изтърпяване е било отложено за срок от 3 години, тоест настоящото деяние е извършено от обвиняемата в изпитателния срок на осъждането й по наказателно от общ характер дело, по описа на РС Дупница, пише още в мотивите си съдия Мая Гиздова за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.

3-годишен мъж е бил нападнат пред ресторант в гр. Сапарева баня от 7 непознати лица. Удрян е, ритан е, приведен в безпомощност и са му отнети чанта с 500 евро и документи