Александър Пулев в Балтимор: България е отворена за US инвестиции в отбраната

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България е отворена за американски инвестиции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който откри двустранен бизнес форум за партньорства между български и американски компании във военната, космическата и иновационната промишленост в Балтимор, Мериленд.

Има силна политическа воля двустранните отношения на България със САЩ да бъдат пренесени на следващо ниво чрез дългосрочни партньорства и индустриално сътрудничество, заяви Пулев.

Политическата стабилност трябва да се превърне в реални бизнес възможности и по-предвидима среда за инвеститорите, категоричен е вицепремиерът.

"Тук сме, защото искаме да изграждаме партньорства. Вярвам, че можем да положим основите на изключително ползотворно сътрудничество занапред. Искаме да използваме тази възможност, за да изградим дългосрочни връзки и стратегическо индустриално сътрудничество в различни области", каза министърът.

Според него България трябва да задълбочи контактите си със САЩ в отбранителната индустрия, космическите технологии, иновациите, AI и киберсигурността.

Възможностите за сътрудничество не трябва да се ограничават единствено до отбраната, а да обхващат по-широк спектър от високотехнологични производства и съвместни проекти, категоричен е вицепремиерът. Той постави акцент и върху възможностите на родните компании в областта на космическите технологии, дроновете и иновативните производства, тъй като те биха могли да са основа за изграждането на устойчиви бизнес партньорства.

Пулев припомни и подписаното стратегическо споразумение със САЩ в областта на AI, което създава допълнителни възможности за развитие на технологичното партньорство и укрепване на връзките между бизнеса от двете държави.

Министър Пулев е на официална визита в САЩ, начело на бизнес делегация, в която влизат 30 представители на бизнеса от 20 компании, съобщават от пресцентъра на министерството на икономиката.