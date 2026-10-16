Пеканов: България настоява за защита на кохезионните средства в бюджета на ЕС

Чисто като вноска по-богатите държави членки на ЕС плащат повече, а печелят индиректни ползи от това, че целият Европейски съюз е един пазар. Нетната им вноска може да изглежда, че те плащат повече, но реалността не е точно така. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по повод преговорите за бъдещата финансова рамка на Европейския съюз в ефира на Би Ти Ви.

Той разясни, че България е част от коалиция от 17 държави членки, които настояват за запазване и увеличение на европейския бюджет, докато страни като Германия, Австрия и Нидерландия се борят за съкращаването му. За да илюстрира скритите икономически ползи за по-богатите нации, Пеканов посочи примера с купуването на нови влакове у нас с европейски средства. Тъй като те не се произвеждат в България, парите се насочват към големи компании в държави като Германия и Франция, които по този начин получават значителни индиректни бонуси.

Основното притеснение за страната ни е свързано с новото предложение една трета от бюджета да отиде в общ европейски фонд за конкурентоспособност, където средствата не са предварително заделени по държави. При такъв модел българските компании ще трябва да се състезават директно с гигантски френски и германски концерни, което поставя по-малките ни предприятия в неизгодна позиция.

Затова България категорично настоява да бъдат защитени парите за кохезия - регионално, икономическо и социално сближаване, с които се финансират метрото, инфраструктурата и подкрепата за малкия и средния бизнес. От българска страна се предлага, ако се налагат съкращения в бюджета, те да бъдат за сметка на новия фонд за конкурентоспособност, а не от кохезионните фондове.

Пеканов подчерта, че преговорите продължават, тъй като все още липсва консенсус сред държавите в съюза.