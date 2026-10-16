Вижте седмичния отчет на община Русе

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СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

12 - 16 октомври 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават дейностите по цялостния ремонт на ул. „Измаил" и прилежащия тротоар – извършено бе премахване на амортизираната стара настилка, заздравяване на основни пластове, полагане на нови улични бетонни бордюри на места и повдигане на комуникационни шахти;

продължават строителните работи по благоустрояване на пространството пред бл. „Верила" в кв. „Родина" 1. Положени бяха бетонови паркинг елементи на зони за паркиране и ограничителни пътни ивици. Приключи и полагането на първия пласт от неплътен асфалтобетон на останалото пространство;

продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3 – положени бяха клинкерни бордюри и паважна настилка по алеите и поетапно започна монтиране на ново парково осветление;

продължават строителните работи по изграждане на новите сектори с клетки за настаняване на кучета в Общинския приют за безстопанствени животни – извършено бе профилиране на терена /вертикална планировка/ и бяха монтирани нови стълбове за осветление;

продължават строителните работи по цялостното обновяване на пространството за детска площадка между бл. „Пирин" и бл. „Тополница" в кв. „Мидия - Енос" – положена бе основа, изградено бе ново външно LED осветление;

монтирани бяха нови паркови стълбове и бе извършена подготовка за нови на бул. „Гоце Делчев", ул. „Солун" и ул. „Гео Милев";

монтирани бяха оградни системи към новоизградените фотоволтаични централи в в Мартен;

положена бе хоризонтална напречна и надлъжна пътна маркировка на ул. „Борисова" и ул. „П. Хитов", бул. „В. Левски" и бул. „Даме Груев", ул. „Борисова" и ул. „Мария Луиза", бул. „Липник" и ул. „Котовск", пл. „Свети Никола", бул. „Придунавски", бул. „Липник" и ул. „Иван Ведър", ул. „Тулча" и ул. „Студентска" и ул. „Цветница";

продължават строителните дейности по благоустройството на пространството по ул. „Кап. лейт. Евстати Винаров" - между бл. „Калоян" и сградата на Бюрото по труда, изградени бяха основни пластове преди полагане на нова настилка и бе изградено ново външно осветление, включващо монтаж на стълбове с LED осветителни тела;

продължават строителните дейности по благоустройството на парковата територия в източната част на Парка на младежта – извършени бяха довършителни работи преди полагане на новите настилки;

приключи монтажът на стълбищен парапет при бл. „50" в кв. „Дружба" 3;

ремонтирани бяха увредени оттоци за повърхностни води и бяха подменени решетки към тях в кв. „Дружба" 3, бл. „46", ул. „Йосиф Хербст", бул. „Липник", ул. „Българска морава";

извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по ул. „Казанлък", с. Николово и общински път към местност Дрибака;

започнаха ремонтни дейности на компрометирани участъци по уличната мрежа на ул. „Болярска", бул. „Цар Освободител", ул. „Казанлък", ул. „Константин Величков";

извършен бе ремонт на павиран участък по бул. „Гоце Делчев" - в посока „Русофилите";

започна частичен ремонт на тротоара на ул. „Николай Здравков";

извършен бе ремонт на стъпала на ул. „Клисура";

монтирани бяха нови захранващи мрежи за улично осветление и нови осветителни тела в Мартен;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по ул. „Михаил Арнаудов", ул. „Борисова", бл. „Йордан Йовков", пл. "Дунав", бл. „Калоян", кв. „Чародейка", бл. „311", ул. „Студентска", ул. „Неофит Рилски", бул. „Липник", ул. „Плиска", ул. „Тулча", Парк на възрожденците, Ново село, Бъзън, Николово, Червена вода;

монтирани бяха стълбове за видеонаблюдение в Парка на младежта.

монтирани бяха 18 нови и бяха подменени 2 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Мария Луиза", Кооперативен пазар;

продължават информационните срещи по проекта за безплатна подмяна на печки на твърдо гориво с модерни, високоефективни екологични алтернативи ще се проведат от 6 до 9 октомври. Те се организират от Община Русе и екипа по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!" на Програма „Околна среда" 2021-2027 г. Първата среща ще се проведе на 20 октомври /вторник/ от 9 до 11 ч. в Пенсионерския клуб към читалището в Сандрово на ул. „Хан Аспарух" 18. На 21 октомври /сряда/ от 9 до 11 ч. експертите ще бъдат в кметството на Ново село, а на 22 октомври /четвъртък/ от 17 до 19 ч. гражданите ще могат да се срещнат с тях в салона на кметството в Средна кула;

започна третирането срещу кърлежи на територията на Русе, което ще се осъществи в периода 12 – 23 октомври;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 9, и бе извършена кастрация на 8 кучета. Извършена бе ваксинация на 37 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

извършени бяха административни дейности, свързани с разплащането на провелия се на 10 октомври концерт на Ара Маликян, част от 65. МФ „Мартенски музикални дни". Продължава подготовката на отчета на музикалния форум, обновен бе официалният сайт на фестивала;

продължава подготовката на бюджета и програмата на 66. МФ „Мартенски музикални дни";

проведена бе работна среща с екипа на проекта, реализиращ се по Националния културен календар с финансиране на Министерството на културата;

продължава организацията на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата;

подписани бяха договорите с културните институти за инициативата „културен чек" и бе създадена организация за предоставянето им на учениците;

започна обработката на план-програмите на народните читалища, като предстои тяхното приемане;

продължава подготовката на „София филм фест на път: Русе", проекта „КиноКлас" и Новогодишния концерт на Община Русе;

обработени бяха отчети за изпълнението на проектите по програма „Култура" 2026;

сформирана бе комисия за разглеждане на постъпилите предложения за избор на девиз;

извършени бяха текущи проверки в ДГ „Незабравка" и ДГ „Звездица", във връзка с осъществяването на контрол върху дейността на образователните институции;

обявено бе класиране за заемане на свободни места в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Русе;

взето бе участие в работата на комисии за отдаване под наем на помещения в общинските образователни институции;

обработени бяха справки от училищата относно безплатния транспорт на учениците за нуждите на общинската администрация;

взето бе участие в заседания и работни срещи, свързани с безопасността на движението по пътищата в община Русе и осигуряването на безопасна среда за децата;

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

осъществени бяха 4 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-

социални услуги";

обявени бяха конкурси за предоставянето на социалните услуги „Център за

обществена подкрепа", „Център за обществена подкрепа" и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания";

консултирани бяха 12 човека, подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване, извършени бяха 15 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на гриж;

консултирани бяха 31 лица по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки и счетоводни документи, както и 24 лица, по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

приети бяха 20 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 20 заявления за кандидати за лични асистенти;

извършени бяха 43 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

отпуснати бяха финансови средства за еднократно подпомагане на 39 лица при раждане/осиновяване на дете, отговарящи на условията на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе. Консултирани бяха 15 родители и бяха обработени 8 заявления от родители на новородени деца;

по програма „Да опазим очите на децата" бяха проведени прегледи на деца от ДГ „Звездица" и ДГ „Пинокио" 2;

на 13 октомври бе проведена комисия за разглеждане и одобряване на постъпилите искания за финансово подпомагане по програма „Асистирана репродукция" на Община Русе;

на 13 октомври бяха обявени свободните места за предстоящо класиране в детски ясли;

проведена бе спортна тренировка с 13 деца по програмата по селективна превенция „Спорт за свободен живот". Проведени бяха 3 срещи с ученици от 5. клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер" и 8. клас на ПГПТ „Атанас Ц. Буров". Темата, която се дискутира с тях бе свързана с превенция на употребата на психоактивни вещества. Обхванати бяха близо 80 ученици. По повод Световния ден на психичното здраве – 10 октомври, Превантивно-информационният център организира интерактивни игри и дейности пред Паметника на свободата. Инициативата бе насочена към насърчаване на психичното благополучие, позитивното общуване и справянето с негативните емоции. Чрез различни предизвикателства и позитивни послания, беше акцентирано върху значението на споделянето, взаимната подкрепа и превенцията на зависимостите;

здравните медиатори консултираха 16 родители за поставяне на препоръчителната назална противогрипна ваксина и за препоръчителната HPV ваксина. Консултирани бяха 19 лица за безплатни медицински прегледи за сънна апнея в СБАЛПФ „Д-р Димитър Граматиков" и за безплатни гинекологични прегледи в КОЦ – Русе. Подпомогнат бе достъпът на 8 лица за провеждане на медицински прегледи;

екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 5 и 16. Проследено бе двигателното и говорното развитие на децата, как си взаимодействат и как използват речта в естествени комуникативни ситуации, като бе осъществено и насочване на активността и общуването в желаната посока. Проведени бяха групови игри за стимулиране на фина моторика и занимания на тема "Есен";

изготвени бяха 32 карти за хора с трайни увреждания;

обработени бяха 7 преписки, във връзка с таксиметровата дейност;

удължен бе срокът на въведената временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Цар Калоян" и ул. „Червен";

на 15 октомври бе проведено редовно заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата;

продължава косенето между парцелите, които не са поддържани от правоимащите.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

продължава текущият ремонт на главно стълбище и фасади на тяло –изток на общинската сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом „Майка и дете"/;

продължава изграждането на сгради за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Хр. Ботев" до „Печатни платки";

продължава текущият ремонт на сградата на пенсионерския клуб в Просена, извършени бяха частични дейности по трите ската на покрива на сградата – положени бяха покривна обшивка, хидроизолационна мембрана, летвена обшивка, челни дъски, полагане на керемиди, подготовка за монтиране на улуци и водосточни тръби;

предстои да започне подмяна на напукани стъкла по пана на пешеходната връзка - надлез между кв. „Родина" 3 и кв. „Чародейка - Север";

извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 15 октомври в Община Русе бе проведена успешно процедурата по теглене на жребий за разпределяне на местата за търговска дейност в рамките на предстоящия Коледен базар. Заети са 22 дървени павилиона за търговска дейност. Процедурата е съобразена с одобрената от Община Русе схема за поставяне на преместваеми обекти в Зона „Б" на пл. „Свобода". Традиционният Коледен базар ще посрещне русенци и гостите на града в периода от 28 ноември до 3 януари;

организирана бе процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ дворно място в кв. „Средна кула" и на помещение в Източна промишлена зона, който ще се проведена 3 ноември;

осъществена бе проверка за дейността на сезонните обекти за работа след летния сезон, като паралелно с това бе осъществен и текущ контрол по действащите договори за наем;

на 15 октомври експерти на Община Русе взеха участие в онлайн работна среща, организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), гр. София. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за прилагане на дигитализацията, високите технологии и иновациите в туристическия сектор, както и перспективите за развитие на туризма в контекста на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В дискусията се включи и националният координатор на Дунавската стратегия за България Вяра Минчева. Акцент бе поставен върху сътрудничеството между академичните среди, институциите и туристическия сектор, както и върху възможността за организиране на тематично събитие, което да бъде включено в програмата на Българското председателство на Дунавската стратегия през 2026 г.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

изготвени бяха договори за подпомагане на спортните клубове по програма „Спорт 2026";

отчетени бяха средства за организацията на първия Турнир по свободни борби на стадион „Локомотив" и шахматен сеанс пред Община Русе;

извършена бе подготовка за стартиране на Общинските ученически игри за учебната 2026/2027 година и бе организиран жребий за провеждане на турнирите по футбол, баскетбол, волейбол и лека атлетика за 11-12 клас;

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболна среща;

извършени бяха дейности по почистване и изхвърляне на шума, клони и отпадъци в двора на ПГЗХТ "Асен Златаров";

извършена бе подготовка на Градския стадион за официална среща;

извършена бе профилактика на отоплителните системи в зала „Локомотив";

проведени бяха информационни кампании в средните училища и професионални гимназии за дейностите на Международния младежки център;

представители на Младежкия парламент взеха участие в „Националната среща на младежките съвети и парламенти". По време на срещата бяха засегнати темите „Предизвикателствата, пред които младежите се изправят в ежедневието си", „Ролята на един активен младеж в обществото", „Възможности за развитие", „Еразъм" + - мобилности и техния принос за младежите", „Различните възможности в България за младежко овластяване";

дадено бе началото на 30-ото издание на Международния конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен „Северно сияние". Престижният музикален форум ще се проведе от 16 до 18 октомври в Доходното здание и ще събере десетки млади таланти от България, Италия и Румъния, които ще се състезават в пет възрастови групи.