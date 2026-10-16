Нова система – неизпробвана досега, ще разузнава в Черно море (Обзор)

Разполагаме я до дни, отделно искаме от НАТО самолети, ракети и техника срещу дронове

Нова система, която досега не е използвана никъде, ще разузнава в българската акватория в Черно море.

“Системата има невероятни способности, дано наистина се докаже”, обяви я министърът на отбраната Димитър Стоянов в петък на празника на Военновъздушните сили.

Освен нея армията ще разположи допълнително и две безпилотни летателни системи за разузнаване, след като само за октомври ударите с дронове по търговски кораби в българските и румънските води станаха 7. Първо бе ударен един кораб край Румъния, преди седмица бяха атакувани два съда в изключителната икономическа зона на България, този вторник - още два, само на 15-17 мили от бреговете ни, а в четвъртък и два в непосредствена близост до пристанище в Румъния. На 16 октомври бе отбелязана 114-ата годишнина от първия боен полет на българската военна авиация СНИМКА: Велислав Николов

Темата влезе в дневния ред на Съвета на ЕС в Брюксел, в който участва премиерът Румен Радев. Той и румънският президент имаха и отделна среща с шефа на НАТО Марк Рюте, който ще свика съвет на Алианса заради атаките в Черно море.

След тях България обяви, че ще иска от НАТО авиация, зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи, патрулна авиация за Черно море. Изпратени са писма до генералния секретар Рюте и върховния главнокомандващ с искане за усилване на способностите на Българската армия, обясни министър Стоянов. Но предупреди -

съюзниците имат ограничени възможности, а помощ искат и от Румъния, и от балтийските страни

Все още няма решение с какво точно пактът ще подпомогне България.

“100% обезпечаване на Черно море не може да има. Въпросът е да се минимализира рискът. Правим го с наши сили и средства”, увери Стоянов. И обясни, че по крайбрежието ни вече са разположени много средства за кинетично въздействие и наблюдение.

Най-важното е да направим единна стратегия за действие заедно с Румъния и Турция, посочи той. Това ще бъде обсъдено на

тристранна среща на военните министри

и началниците на отбраната до края на месеца.

Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа, заяви от Брюксел премиерът Румен Радев. В петък бе вторият ден от заседанията на европейските лидери. Войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток, миграцията и новата финансова рамка на съюза за следващите 7 г. бяха сред темите. Премиерът Румен Радев с финландския си колега Петери Орпо в Брюксел СНИМКА: Ройтерс

Българският премиер отиде на заседанието с призив за мораториум върху ударите по цивилни и търговски плавателни съдове, който България да предложи съвместно с Румъния и Турция. “Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Черно море е не просто зона за сигурност, то е

стратегически коридор за доставка на храни,

торове и енергийни ресурси”, категоричен бе Радев и изрази надежда текстът на мораториума да бъде приет единодушно в ЕС.

Опасенията за прекъсване на жизненоважни доставки за Африка, Азия и Близкия изток залегнаха в позицията на европейските лидери в Брюксел. Те осъдиха действията на Русия срещу селскостопанската и пристанищната инфраструктура на Украйна, съоръженията по Черноморието и Дунав, граничните пунктове, корабите и маршрутите за превоз на стоки.

Междувременно бе подновена операцията по изтеглянето на поразения кораб “Челси-3” до Бургас. От Брюксел в четвъртък Румен Радев обяви, че след като бъде буксиран дотам, ще се обследва щателно за останки от дронове, за да се намерят най-сетне доказателства дали са руски. Преди ден обаче лошото време осуети операцията - влекачът стигнал до кораба, но било невъзможно прехвърлянето на аварийна група, съобщиха от транспортното министерство.

В петък корабът бе на 10 мили от популярния курорт Лозенец. В операцията ще се включи и “Челси-2” - друг кораб на същия корабособственик.