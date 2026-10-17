Армия тихи мъже в дигиталния свят - мразят жените, харесват болката и агресията

Разтърсващият интернет сериал "Юношество" разкри болезнена тема: тийнейджърската самота и отчуждение, ескалиращи в омраза и насилие.

Сериалът показва как онлайн движението на така наречените "инцели" (от involuntary celibate - нежелателно безбрачие, недоброволно безбрачен, е термин свързан с онлайн субкултура от хора - предимно хетеросексуални мъже, които твърдят, че не могат да открият романтичен или сексуален партньор за себе си, въпреки че желаят да имат такъв. Терминът води началото си от 1997 г., но придобива широка популярност след 2010-а.) е благодатна почва за тези уж невинни, но изключително опасни явления.

Видяното на екрана е само фрагмент от сложна мозайка, голяма част от която остава извън общественото внимание.

Те не провеждат митинги. Не пишат манифести. Не изискват нищо от обществото. Просто седят - сами, в тъмните си стаи, с включени Telegram, 4chan, TikTok или Discord. Наричат себе си инцели, фемцели, думъри, редпилс, алт-райт или MGTOW. Това не е едно-единствено движение - това е панорама от дигитални субкултури, които са се развили на пресечната точка на самотата, фрустрацията и интернет алгоритъма.

Някои от тях са опасни. Някои са просто объркани. Но всички те имат едно общо нещо: не могат да намерят място за себе си в реалността. Вместо това, те изграждат свои собствени малки светове онлайн. Светове, където болката е обяснена, агресията е оправдана, а абсурдът е структуриран.

Масовите радикални движения не възникват просто по прищявка на харизматични фанатици или заради коварните алгоритми на социалните медии. Тяхното възникване и развитие имат обективни причини, вкоренени в социално-икономическите, политическите и културните реалности на обществото.

Оценяването на точния размер на подобни общности е трудно поради забраните, номадския характер на онлайн групите и наличието на тролове, провокатори, шегаджии и просто любопитни хора в платформите. Според оценки на експерти общата аудитория на изследваните общности може да достигне до 40 милиона души по целия свят, сравнимо с населението на Узбекистан или Мароко. Поне половината от тези хора са млади мъже.

Те са едновременно активни участници в общностите и такива, които редовно консумират свързано съдържание. По-голямата част от тях живеят в страни от глобалния Север: Съединените щати, Канада, Европа, Япония, Южна Корея, Австралия, Русия и ОНД. Тези страни се гордеят с най-развитата дигитална инфраструктура, култура на индивидуализъм и самата социална фрустрация, която подхранва подобни движения.

В световен мащаб това се равнява на приблизително 0,5% от населението на планетата и около 1% от населението на глобалния Север. Не изглежда много. Но в абсолютни числа това са милиони хора, предимно млади, разочаровани, изолирани, емоционално или социално уязвими. Това вече не е аномалия - това е социална реалност, която изисква анализ и отговор.

Тези движения не възникват от нищото. Радикалните общности не са причина, а симптом. Те са форма на културна и психологическа самодиагностика, макар и в изкривена и често антисоциална форма. Прибягването до крайности понякога е единственият начин да се привлече вниманието към вътрешна болка, липса на перспективи, разрушено чувство за принадлежност и смисъл. В повечето случаи онлайн радикализацията не е бягство от живота, а бягство от неговото отсъствие.

Неотдавнашно проучване на "Глобалния индекс за социална мобилност" показа, че в развитите страни, а всъщност и в световен мащаб, средната класа се свива.

Младите хора - децата на същите тези филистери от 80-те и 90-те години на миналия век, все повече попадат в социално-икономически капан. Те са образовани и дигитално грамотни, но не могат да се установят: жилищата са недостъпни, растежът е невъзможен, ресурсите са ограничени. Те са по-зле от родителите си и не разбират кой е виновен. Това е основата за растежа на радикалните онлайн общности.

Психолозите отдавна са доказали, че колкото по-ниско е самочувствието, толкова по-висока е внушителността. Това е вид синдром на хипервнушителност и е особено изразен при младите хора, изпитващи несигурност и социална изолация. Всичко останало в ерата на медийната модерност е много просто: закачливите мемета, простите обяснения и алгоритмичната фуния вършат своята работа. Те дават на страдащите това, което е най-важно - изкупителна жертва.

За инцелите това са жените. За MGTOW това е общество, което е отхвърлило "традиционните роли". За QAnon това са либералните педофили. За doomers е самият живот.

Това позволява на човек да се освободи от отговорност и да се почувства обединен с връстниците си. И най-важното е, че това не е нищо ново. Този механизъм успешно е обединявал масите около радикали и преди: якобинците стигматизираха монархията, болшевиките стигматизираха кулаците и саботьорите, а нацистите стигматизираха евреите и хомосексуалистите. Интернет не е изобретил този инструмент. Той просто го ускори, опрости и анонимизира.

Ако искаме да предотвратим нарастването на тази вълна, не трябва нито да демонизираме, нито да романтизираме, нито да потулваме случващото се. Важно е да се разбере, че тези млади хора не са корумпирани; те са разочаровани.

Необходим е балансиран, рационален и систематичен подход от страна на държавата, неправителствените организации, бизнеса и широката общественост. Това е въпрос не само на медиен анализ или законност и ред, но и на социална политика, културна среда и емпатия. Но за да постигнем това, първо трябва да сме готови да водим диалог с тези хора. Без страх. Без етикети. С разбиране и с намерението да извадим от сянката онези, които отдавна са престанали да усещат светлината.

Инцели. Култура на безнадеждността

"Ние сме невидими. Ние сме прокълнати. Ние сме инсели." Така започва една от най-популярните теми във форума incels.is - най-голямата платформа за тези, които се наричат "недоброволни целибати" или накратко инцели. Изглежда, че интернет отдавна е свикнал с абсурд и провокация, но инцел културата е нещо повече от тролене. Това е цяла система от вярвания, изкривена картина на света, в която жените са характеризирани като материалистични и хипергамни, обществото - като предубедено и безразлично, а мъжете ги харесват като просветени аутсайдери.

Алексей Поднебесни е руски видеоблогър, бивш адвокат и граждански активист, широко известен онлайн като самопровъзгласилия се за лидер на инцел движението в Русия и автор на псевдонаучната теория за "вагинокапитализъм".

Поднебесни формулира концепцията, че сексът е ключов ресурс в света, контролиран от жените. Той твърди, че този ресурс се разпределя несправедливо, оставяйки повечето мъже лишени от интимност, нарушение на техните "права". Той агресивно настоява за безплатен и достъпен секс за всички мъже, пропагандирайки идеите за "секс комунизъм".

През август 2024 г. Поднебесни е арестуван в Санкт Петербург, след като видеоклипове от срещите му с непълнолетна са изтекли онлайн. През октомври 2026 г. е осъден на три години в наказателна колония с общ режим за сексуален контакт и непристойно посегателство срещу 15-годишно момиче.

Фемцели: Самобичуване в селфи формат

Ако инцелите са силен, често агресивен вик за сексуално невежество, тогава фемцелите са неговото тихо ехо. Терминът "фемцел" (съкращение female involuntary celibate - жена в неволно сексуално/романтично въздържание) се появи онлайн в началото на 2010-те години като шеговит поглед върху субкултурата на инцелите. Но бързо започна да обозначава реално, макар и по-слабо организирано движение - жени, които вярват, че съвременното общество системно ги изключва от света на романтичните и сексуалните връзки.

MGTOW: Мъжете, които вървят по свой собствен път

Ако инцелите са вик на болка, а фемцелите - шепот на отчаяние, тогава MGTOW е студено отхвърляне. "Мъже, които вървят по свой собствен път" (Men Going Their Own Way) е повече от просто онлайн движение. Това е философия на мъжката автономия, която се появи като реакция на съвременния феминизъм, институцията на брака и обществените очаквания към мъжете.

Червено хапче/Черно хапче: Дигитален дарвинизъм

Това не са просто метафори от "Матрицата". През 21-ви век те са се превърнали в културни кодове на мъжката радикализация: идеологии, които разделят света на тези, които са се "събудили" и са разбрали суровата истина, и тези, които продължават да вярват в социалните илюзии.

Ако червеното хапче е агресивна стратегия на "успех" и господство, тогава черното хапче е пораженческа философия на фатализма, близка до дигиталния нихилизъм. Заедно те формират ядрото на мъжкия онлайн дарвинизъм, където слабостта е срам, емоцията е уязвимост, а романтичните връзки са манипулация.

Алт-Райт: Естетиката на реакцията

Това не е партия или движение в класическия смисъл и дори не е единна идеология. Това е хибрид от интернет субкултура и колективен политически гняв, в който тъмната ирония се съчетава с ултраконсерватизъм, расова теория, национализъм и дигитален тролинг. Членовете на Алт-Райт (от alternative right Ц алтернативно дясно) остро критикуват съвременния феминизъм и ЛГБТИ+ движението, като настояват за завръщане към традиционните, строго патриархални семейни роли. Точно тази пресечна точка свързва алт-райт с маносферата (инсели, MGTOW).И ако през 2010-те Алт-Райт изглеждаше като карикатура, през 2020-те се превърна във фактор за реален политически натиск.

QAnon: Дигиталната религия на 21-ви век

На пръв поглед QAnon е просто поредната конспиративна теория. Първоначално последователите му са наричали самия създател с псевдонима Q, а съобщенията му - Q-drops (секретни съобщения от Q). Когато общността около тези съобщения се разраства, цялото движение и самата конспиративна теория получават името QAnon (буквално: "Анонимните около Q"). Но при по-внимателно разглеждане става ясно: това е квазирелигиозно движение, което е възникнало онлайн и бързо се е разпространило по целия свят. В основата му не е просто недоверие към авторитетите, а желание за апокалиптично обяснение за злото, страха и хаоса на нашето време.

Думъри/NEETs/wojak: Поколението на тишината и синята светлина

Това не е движение. Това е атмосфера. Културата на думърите, NEETs и wojaks е емоционалният пейзаж на дигиталната епоха, където вместо лозунги има мъгливото сияние на екрана, цигара в 3 сутринта, депресиращ плейлист и усещането, че животът отдавна е дерайлирал, дори преди да е тръгнал.

Думър (от английското doomer, производно на doom - гибел, мрачна съдба) е популярен интернет термин и архетип, който описва човек, обзет от дълбок нихилизъм, песимизъм и чувство за безнадеждност по отношение на бъдещето на света и собствения си живот.

NEET е международно признат социологически и икономически термин, който е акроним от английския израз Not in Education, Employment, or Training (в превод: "Неучещи, неработещи и неучастващи в обучение").

Вояк (Wojak), известен още като Feels Guy ("Момчето с чувствата"), е едно от най-популярните и дълголетни интернет мемета. В оригиналния си вид той представлява проста, нарисувана с черни контури скица на плешив мъж с тъжно, меланхолично или замислено изражение.

Името му идва от полската дума за "воин" или "войник" и се превръща в универсален символ на съчувствието, самотата и споделената меланхолия.