40 евро увеличение на минималната заплата и 5% за чиновническите изкара синдикатите на протест (Обзор)

КНСБ смята, че бюджетът може да осигури още 1,160 млрд. евро за възнаграждения

Ново повишение на максималния осигурителен доход – от 2300 евро на 2400 евро, както и на минималните осигурителни прагове планира правителството за 2027 г., стана ясно от пратения в Брюксел първи вариант на сметките на държавата за следващата година. Освен това се предвижда и

ново нарастване на дълга с над 5 млрд. евро

Осигуровките вече нараснаха от 1 август тази година. Таванът се вдигна от 2111 евро на 2300 евро. Минималните осигурителни прагове по професии също се повишиха, като при някои увеличението бе значително – към 50%.

Индикативният ефект от повишението на максималния осигурителен доход е 265,1 милиона евро, а на минималните осигурителни доходи - 196,7 милиона евро. “Като се вземат предвид тези ефекти, ръстът на приходите от социални осигуровки ще възлиза на 1,219 млрд. евро, или 10,4%”, пише в документа, публикуван от ведомството на вицепремиера Гълъб Донев.

Предвижда се увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на заплатите в бюджетната сфера с 5% и повишение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5%.

Въпреки затегнатите мерки бюджетният дефицит ще остане значително над разрешените от ЕС 3% от БВП. Правителството планира постепенно да го намалява, като целта е процедурата за прекомерен дефицит срещу България

да бъде прекратена до 2029 г.

Планираното увеличение на заплатите в бюджетния сектор само с 5% изкара още в петък на улицата синдикатите. С искания за 10% по-високи възнаграждения в публичния сектор през 2027 г. и по-висока минимална заплата КНСБ проведе протестен митинг пред Народното събрание и автошествие през централни столични булеварди. Синдикатът не приема размера на минималната работна заплата от 660 евро. КНСБ настоява за минимално възнаграждение от 690 евро.

По думите на лидера на КНСБ Пламен Димитров за изпълнението на исканията на синдиката по политиката на доходите ще са необходими допълнително около 380 млн. евро. Според него тези средства могат да бъдат осигурени, тъй като прогнозите за икономическия растеж и бюджетните приходи са прекалено консервативни. “Хора, които получават по 700 евро, по 650 евро, с по две висши образования, с по два езика в библиотеки, в музеи и т.н., няма как да останат с тези 5 процента,

които са 25 евро чисто в джобовете, коментира той

КНСБ настоява и за допълнителни средства за възнаграждения в предучилищното и училищното образование, държавното управление, здравеопазването, транспорта и съобщенията, културата, земеделието и околната среда и водите. Изчисленията на синдиката показват, че за това са необходими други 781,31 млн. евро.