Без ранени се размина зрелищната катастрофа с обърнатия бус на "Голямоконарско шосе"

За деня на територията на областта са регистрирани 10 пътни произшествия

Катастрофата, при която бус се обърна на пътното платно близо до един от изходите на Пловдив, се е разминала без пострадали. До зрелищното произшествие се стигнало след удар отзад между колата и товарния автомобил, съобщиха от МВР.

Както "24 часа" вече писа, след инцидента движението от града в посока автомагистрала "Тракия" беше затруднено, тъй като бусът беше обърнат на една страна на самото платно. Сигналът е подаден на телефон 112 около 14,50 ч.

Междувременно днес на територията на Пловдивска област са били регистрирани общо 10 катастрофи. Произшествията варират - шофьори са се блъскали в огради, крайпътни съоръжения, паркирани коли и други движещи се автомобили в Пловдив, Граф Игнатиево, на Околовръстното и на Подбалканския път. Най-сериозното е било в 8 ч. на кръстовището между улиците "Васил Ихчиев" и "Горно Броди" в кв. "Кючук Париж", където един пострадал.