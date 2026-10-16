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Без ранени се размина зрелищната катастрофа с обърнатия бус на "Голямоконарско шосе"

Никола Михайлов

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Бусът е обърнат на една страна върху шосето. Снимка и видео: Фейсбук/I see you KAT-Пловдив

За деня на територията на областта са регистрирани 10 пътни произшествия

Катастрофата, при която бус се обърна на пътното платно близо до един от изходите на Пловдив, се е разминала без пострадали. До зрелищното произшествие се стигнало след удар отзад между колата и товарния автомобил, съобщиха от МВР.

Както "24 часа" вече писа, след инцидента движението от града в посока автомагистрала "Тракия" беше затруднено, тъй като бусът беше обърнат на една страна на самото платно. Сигналът е подаден на телефон 112 около 14,50 ч. 

Междувременно днес на територията на Пловдивска област са били регистрирани общо 10 катастрофи. Произшествията варират - шофьори са се блъскали в огради, крайпътни съоръжения, паркирани коли и други движещи се автомобили в Пловдив, Граф Игнатиево, на Околовръстното и на Подбалканския път. Най-сериозното е било в 8 ч. на кръстовището между улиците "Васил Ихчиев" и "Горно Броди" в кв. "Кючук Париж", където един пострадал. 

Бусът е обърнат на една страна върху шосето. Снимка и видео: Фейсбук/I see you KAT-Пловдив

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