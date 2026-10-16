Доцент от СУ е пребитият, намерен в асансьор на метрото, който почина в болница

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Бивш преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", е пребитият в асансьор на метростанция в София, който впоследствие почина. Това съобщава bTV, като се позовава на свои източници.

Доцент Андрей Атанасов е преподавал дълги години в Биологическия факултет.

Иззети са записи от видеокамери в района на престъплението.

Вчера от СДВР съобщиха за мъж, намерен в безпомощно състояние в асансьор на метростанция "Жолио Кюри". Той е откаран в болница, където е починал. По случая се води разследване.

Отново на 15 октомври пътник в метрото е скочил на релсите на станция "Александър Малинов" в "Младост" и за кратко движението на влаковете е било спряно. Това съобщиха от "Метрополитен".

Пътникът е жив. Полицай и служител на метрото са го извадили бързо. След това движението на влаковете е възстановено.

От "Метрополитен" призоваваха пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.

От дружеството подчертаваха, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия. Определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление".