До края на октомври ще включат България в антидрон коалицията на НАТО

България ще бъде включена до края на октомври в системата на НАТО за противодействие на дронове, която е част от антидрон коалицията за наблюдение на нисколетящи заплахи. Това съобщи председателят на парламентарната комисия по отбрана ген. Иван Лалов пред БНР.

„И до края на октомври ще е факт, ще сме включени и в нея", заяви той. Министерството на отбраната е изпратило писмо с искане страната ни да се присъедини към системата, която е част от антидрон коалицията.

Лалов коментира и искането на България за допълнителна подкрепа от НАТО в Черно море. Той уточни, че не става дума за разполагане на сили на алианса в региона, а за подсилване на отбранителните способности на страната ни.

„Не сме поискали присъствие на НАТО в Черно море, министърът на отбраната обяви в НС, че МО е поискало от НАТО да бъдем усилени в Черно море с авиация, противозенитни ракети, антидрон системи и самолети за въздушно наблюдение, за да наблюдаваме в по-голяма дълбочина териториалните води", обясни генералът.

Той припомни, че България и преди е провеждала съвместни дежурства с партньорски държави.

„Често сме имали съвместно носене на дежурство с партньорски страни - Испания, САЩ, Италия, в Граф Игнатиево са базирани техни самолети, по отношение на авиацията по този начин ще се изрази помощта", каза Лалов.

По думите му страната ни ще получи подкрепа и със зенитни комплекси и антидрон системи, както и с екипажи, за да може да гарантира в по-голяма степен сигурността на морската си граница.

„За авиационната техника и зенитните комплекси, ако не са от този вид, с които ние боравим, е необходимо да дойдат с екипажи, защото не разполагаме с време да обучаваме", посочи той.

Генералът уточни, че подготовката за използване на авиационна техника не отнема дълго време, въпреки че в мирни условия подобни планове се разработват предварително.

„Но при тази обстановка имаме споразумение с други страни и бързо, до дни и месец могат да дойдат и да ни помогнат", добави Лалов.

Той съобщи още, че България участва с 80 млн. евро в инициативата на НАТО Drone Edge. Тя позволява на всяка страна членка да представи какви дронове се произвеждат на нейна територия, какви са характеристиките им и колко струват. Чрез общия хъб останалите държави ще могат да се запознаят с предлаганите модели и да изберат какво да закупят. Системата все още се разработва.