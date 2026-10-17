Кой движи София под земята

Как Диляна управлява влакчетата, Наталия гарантира безопасността, а Петко координира движението в “Метрополитен”

“Определено се удивляват много хората, когато разберат, че има жени в тази мъжка професия”. Това разказва пред “24 часа” Диляна Влукова, машинистка в софийското метро. Всеки ден тя управлява влак под земята, където слънцето се вижда рядко, а концентрацията и отговорността са неизменна част от работата ѝ.

Но зад движението на влаковете в тъмните тунели стоят не само машинистите. Диспечери и ръководители на движението следят всяка промяна, координират действията си и трябва да реагират за секунди, когато възникне проблем. В час пик влаковете по третата линия на “Метрополитен” се движат през около 3 минути, а безопасността на хиляди пътници зависи от точната организация и бързите решения.

“Пътникът иска, като се качи, да си стигне жив и здрав вкъщи – обяснява Наталия Адова, ръководител движение в “Метрополитен”. - Сигурността се изразява в това, че ако закъснее влак или нещо стане, да може да сменим маршрута. Влак може да забие в тунела. Оттам си имаме инструкции как да действаме при такива ситуации, ако трябва да вадим пътници.”

Дамите сред този мъжки екип са подценявани на моменти, но колегите и пътниците им се възхищават. “Виждаме как хората са забързани, замислени, понякога изобщо не ни виждат в кабината – отбелязва Влукова. - Те много се изненадват от това влаковете колко са автоматизирани и как се движат сами. Спира сам на станцията, отваря вратите само с една наша команда. Ние чрез камерите на пулта следим хората как се качват, влизат.”

Тежката задача да правят цялата организация на движението на влакчетата обаче имат влаковите диспечери. Дейността им е изключително отговорна и понякога само за секунда трябва да вземат важно решение, за да е сигурен комфортът на пътниците. “Работата е супердинамична – посочва Петко Неков, влаков диспечер в “Метрополитен”. - Интервалът между самите влакове в час пик е около три минути и половина. И при дадена ситуация - дали ще е техническа неизправност, или проблем с пътник, на когото му е прилошало, това не позволява на влака да потегли. Тогава тези 3 минути и половина са ключови, докато се осъществи комуникацията между влаковия диспечер и машиниста. Много е важно да спрем съседните влакове на предходни станции, за да не стоят в тунела и да бъдат поставени в дискомфорт пътниците. Затова в нашата работа незапазването на спокойствие е враг. Ние трябва да сме мобилизирани и концентрирани, защото ситуациите са мигновени. Паниката и прибързаните действия могат да доведат дори до фатални последствия.”

И тъй като софийското метро се разширява, с него се увеличава и работата на всеки член от екипа на “Метрополитен”. А пътниците го предпочитат като транспорт, защото е сигурен, бърз и удобен.