Пиян предизвика челен удар на пътя Кърджали - Асеновград, не му взеха книжката

Съдът намира многобройни смекчаващи обстоятелства и смята, че такова наказание би било несъразмерно тежко

3 г. след челен удар между лека кола и бус на пътя от Кърджали за Асеновград виновният пиян водач се сдоби с условна присъда от 10 месеца, но книжката не му беше отнета. Инцидентът стана следобед на 15 август 2023 г. Солидно почерпеният водач карал с 80 км/час, почти на входа на Асеновград - край с. Мулдава, загубил контрол над тойотата си и навлязъл в насрещната лента, по която се движел "Мерцедес Спринтер". Последвал челен удар и шофьорът на буса изпитал силна болка в гърдите, ударил и палеца на лявата си ръка. Впоследствие се оказало, че има счупена кост на китката.

Водачът на тойотата лъхал силно на алкохол и тестът с дрегер отчел 2,25 промила. Дал кръв, като изследването показало 2,29 на хиляда.

Първоначално бил обвинен само за шофиране след употреба на алкохол, след това - и за нанесената на другия шофьор телесна повреда, което станало причина делото да се забави извън разумния срок. Това, изразеното съжаление пред Районния съд в Асеновград, и многобройните според състава смекчаващи вината му обстоятелства като чистото съдебно минало, здравословните му проблеми и факта, че само той има книжка в семейството, е причина тя да не му бъде взета. Според съда такова наказание "се явява несъразмерно тежко спрямо престъплението".

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.