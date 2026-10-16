Поразеният кораб "Челси-3" тръгна към пристанището в Бургас на буксир

След близо седем часа огледи и подготовка корабът „Челси-3", който бе поразен от дронове в Черно море, потегли на буксир към пристанището в Бургас, съобщава БНТ.

Плавателният беше овладян след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

Изтеглянето започна около 10:30 ч. днес. Към 14:00 ч. влекачът „Алиот" и вторият кораб на същия корабособственик – „Челси-2", достигнаха до авариралия плавателен съд. След продължителни огледи и подготовка в 20:55 ч. корабите поеха към Бургас.

Преди началото на операцията „Челси-3" се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата на кораба беше захванала морското дъно, което осигури устойчивостта му и позволи да започне изтеглянето.

Вчерашният опит за овладяване на плавателния съд беше прекратен заради тежките метеорологични условия. Въпреки че влекачът „Алиот" успя да достигне до кораба, прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозния риск за безопасността на екипите.

„Челси-3" плава под малтийски флаг по маршрут от Гиресун към Джурджулещ. На 13 октомври корабът беше поразен от дронове на около 17 морски мили източно от Бяла. Петнадесетчленният му екипаж беше спасен.

В четвъртък министър-председателят Румен Радев каза, че корабът ще бъде докаран в Бургас за ремонт, за да бъде щателно изследван за останки от дронове.

"Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

Вчера бяха ударени и два кораба в териториалните води на Румъния. Ударите съвпаднаха с Европейския съвет в Брюксел, на който румънският президент Никушор Дан се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер.

След срещата стана ясно, че НАТО се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния.