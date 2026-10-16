Прокуратурата започва разследване на атаката срещу кораба „Челси-3“

Военно-окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство по сигнал за предполагаемо престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море, свързано с плавателния съд "Челси-3", плаващ под малтийски флаг. Това съобщиха от държавното обвинение.

Сигналът е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека" и сдружение „Български хелзинкски комитет". Той е бил изпратен по компетентност от Софийската градска прокуратура и съдържа твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Според описанието на разследваното деяние „през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство – екипажа на "Челси-3", плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери – посоченото плавателно средство".

На главния секретар на министерството на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на указанията, дадени с постановлението, които попадат в компетентността на органите на МВР. Сред предвидените действия са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на "Челси-3" и предприемане на други мерки за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

По-рано корабът „Челси-3" потегли на буксир към пристанището в Бургас. Плавателният беше овладян след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

Изтеглянето започна около 10:30 ч. днес. Към 14:00 ч. влекачът „Алиот" и вторият кораб на същия корабособственик – „Челси-2", достигнаха до авариралия плавателен съд. След продължителни огледи и подготовка в 20:55 ч. корабите поеха към Бургас.

Преди началото на операцията „Челси-3" се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата на кораба беше захванала морското дъно, което осигури устойчивостта му и позволи да започне изтеглянето.

Вчерашният опит за овладяване на плавателния съд беше прекратен заради тежките метеорологични условия. Въпреки че влекачът „Алиот" успя да достигне до кораба, прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозния риск за безопасността на екипите.

"Челси-3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".