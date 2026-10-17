Удареният кораб "Челси 3" вече е в Бургас

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България независимо ще разследва откъде е дошла атаката

Най-вероятно атаката е дошла от Русия, но трябва да докажем, че това е така, каза министър Георги Пеев

Корабът "Челси 3" успешно беше докаран на пристанището в Бургас.

На брифинг пред медиите в Бургас транспортният министър Георги Пеев коментира, че операцията е успешна от втория път.

Ръководител на операцията е капитан Живко Петров, участвали са Военноморските сили и Гранична полиция.

"Операцията е безпрецедентна, беше извършена при лошо време. Ние като министерство на транспорта сме отговорни дрейфащите кораби да не остават в нашето море. Затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук", обясни Пеев.

По думите му България ще направи всичко възможно да събере доказателства и да направи едно независимо разследване, което да установи откъде е дошла атаката.

"Да, имаме работни хипотези и най-вероятно атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби, но ние еднозначно трябва да докажем, че това е така. Винаги трябва да се базираме на доказателства. Затова корабът независимо от други държави, само с наши сили беше докаран", каза още министърът.

Резултатите от разследването ще бъдат оповестени. Ще има комуникация с Европа и партньорите.

Капитан Живко Петров каза, че най-голямото предизвикателство при операцията е било лошото време и това, че корабът не е здрав, а с пробойни.

"Това е наполовина развалина. Опасността беше при провлачване да не предизвикаме допълнителни повреди и потъване. Самото качване беше най-сложната и опасна операция, онзи ден не успяхме, вчера беше малко по-добро времето и успяха да се качат екипите", каза капитанът.

Визуално корабът има три пробойни - една в десния борд, една в левия и една в кърмата.

Министърът на транспорта коментира и спекулации, че корабът "Челси 2" е дошъл, за да се претовари стоката от ударения кораб.

"Челси 2" дойде с желанието да помогне за операцията за съпровождане на кораба до пристанище Бургас. Ние сме осигурили независимост. Никой не се е качвал на кораба и товар не е бил отнеман", категоричен бе министърът.

Корабът ще бъде оставен на кей на пристанище "Запад". Огледите започват още от днес.

"Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

16-членния екипаж на "Челси 3", състоящ се от украинци и азербайджанци, беше спасен от българските власти. Петима от моряците на "Дигнити", който потъна, също бяха спасени.

Атаката срещу двата кораба се случи точно седмица, след като в изключителната ни икономическа зона бяха ударени корабите "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

Миналият петък военните обследваха опожарения "Ейбъл", който все още е на вода. Бе установено, че корабът е превозал жито. На него не са открити никакви останки от дронове. Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия при първата атака "Алфа Ватан".

В четвъртък бяха ударени и два кораба в териториалните води на Румъния. Ударите съвпаднаха с Европейския съвет в Брюксел, на който румънският президент Никушор Дан се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер.

След срещата стана ясно, че НАТО се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния.