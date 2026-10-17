Шефът на "Гранична полиция": В системата няма данни Ива Михайлова да е минала през пунктовете

Запис в системата за граничен контрол за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма.

Това съобщи шефът на "Гранична полиция" Антон Златанов пред Нова телевизия, като поясни, че вече са изпратили тази информация на властите в Северна Македония.

"Министърът на вътрешните работи вече каза, че е разпоредил проверка по случая с Ива Михайлова. Аз имам представа за това как тя е в България, но не мога да коментирам естествено. Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус", категоричен бе той.

Ива Михайлова изненадващо се появи пред болница "Пирогов" на 12 октомври сутринта. В Северна Македония се води дело срещу нея за катастрофа със смъртен случай и тя имаше забрана да напуска Кочани, докато делото тече.

Тежкият инцидент става през октомври 2025 г. край Кочани. В катастрофата загива 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души са тежко ранени. Македонската прокуратура обвинява Михайлова, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение, докато защитата й оспорва тези твърдения пред тамошния съд.

В катастрофата е ранена и Михайлова, която на няколко пъти поиска от северномакедонските власти да ѝ разрешат да пътува до България, за да се лекува, но те не дадоха такова разрешение.

След пристигането ѝ у нас властите в Северна Македония заявиха, че тя е минала границата нелегално, а данните от граничната система показват, че последно тя е излязла от РСМ през септември 2025 г. и се е върнала след месец.

Пред медиите Ива и адвокатът ѝ обясниха, че са излезли от страната абсолютно легално през граничен пункт, където тя е показала македонската си лична карта на излизане от РСМ и българския си документ на влизане в България. Адвокатът ѝ Николай Димитров заяви, че граничарите в Северна Македония я разпознали и дори им пожелали успех.

Дни след връщането ѝ у нас съдът в Кочани поиска мярката ѝ да бъде изменена, а Северна Македония я обяви за международно издирване.

Шефът на "Гранична полиция" коментира и охраната на морската граница след ударените кораби в Черно море.

"Охраната на морската граница се осъществява денонощно в два сектора – северен и южен, с постоянно дежурство на гранични кораби", обясни той.

Златанов уточни, че през 2023 г. е придобит нов специализиран плавателен съд, а сега тече процедура за купуване на още един.

"До края на годината българо-турската сухопътна граница ще бъде напълно оборудвана с радиолокационна и антидрон защита, като същите мерки вече се внедряват ускорено и по Черноморието", каза той.