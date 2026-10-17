Как дълговете за парно, вода и бързи кредити да не скачат от 50 на 500 евро

Продължава да има осъдени, без да знаят

Съдебната система е задръстена от безсмислени дела на корпоративни кредитори, значителна част от длъжниците изобщо не са уведомени, че срещу тях е насочена парична претенция, посочиха от Камарата на частните съдебни изпълнители

Граждани си изкарвали гнева от колекторите върху частните съдебни изпълнители

Порочната практика хора да бъдат съдени, без да знаят, продължава. Съдебната система все така е задръстена от дела за неплатени сметки за ток, вода, парно, бързи кредити. Немалка част от длъжниците ги съдят, а те не са наясно с това. Като принос има и проблемът с актуалността на адресната регистрация в страната ни.

За тези тревожни практики, които се наблюдават от години у нас, предупредиха от Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) на българо-румънски форум. Едно от решенията на проблема е в доброволното събиране на малки задължения, предимно за комунални услуги, за което от съсловната организация настояват от години, но все още не е в дневния ред на законодателя, казаха от камарата.

На този фон Софийският районен съд например е задръстен от дела за комунални сметки, а поради огромното количество изпълнителни листове те се издават от съседните на София районни съдилища.

"Когато няма доброволно изпълнение, една неплатена сметка за ток, вода, телефон, или пропусната вноска по бърз кредит от 50-100 евро например след приключване на изпълнението нараства на 400-500 евро", посочи шефът на КЧСИ Георги Дичев.

По думите му "същестуваващото у нас заповедно производство масово се използва за събиране на нищожни по размер вземания само за да се увеличат същите с лихви, неустойки, юрисконсултски възнаграждения".

"Съществуващото у нас заповедно производство се е превърнало в машина за надути дългове", категоричен е Дичев.

Той допълни, "че в Европа е трайна тенденция проблемите да се решават преди принудителното изпълнение". Доброволно изпълнение има в много западноевропейски държави и прибалтийските републики, а на Балканите е факт в Сърбия.

"У нас обаче принудата се е превърнала в правило", смята шефът на КЧСИ.

В Румъния доброволното събиране е залегнало още в закона от 2002 г., но тепърва се разработва. В момента усилията са съсредоточени върху ограничаване на колекторските фирми от обаждания по телефона, разказа шефът на румънската камара Богдан Магиар.

Според нашите частни съдебни изпълнители вероятността от злоупотреби от тяхна страна при доброволното събиране не може да има, тъй като длъжникът и кредиторът са абсолютно равнопоставени в процеса.

Възнагражденията, които ще получават ангажираните в процеса, са много по-малки и неслучайно сред самите частни съдебни изпълнители не всички приемат много добре идеята за доброволно събиране на вземания. Освен това човекът, който дължи сумата, може и да откаже и да обяви, че не е съгласен с нея, каза Дичев.

Той припомни, че идеята е още от 2019 г., а поради липсата на доброволно събиране през тежките години на ковид пандемията не един българин се е оказал със запорирани сметки. Според него, ако тогава го е имало, нямало е да се стигне дотам.

На 28 септември от камарата са изпратили своите предложения в Министерството на правосъдието.

Другата важна тема, която била засегната в тях, е извънсъдебното събиране на доказателства. Оказа се, че в Румъния този способ е все по-популярен сред гражданите. Става дума за констатиране, заснемане и издаване на протокол например на аварии между съседи от типа на наводнения, повреди на имущество, които после няма как да бъдат доказани, ако някои потърси правата си по съдебен път.

На форума беше засегната и темата за колекторските фирми. Частните съдебни изпълнители признаха, че имат не едно и две гневни обаждания седмично, а и по-често, защото хората ги бъркали с колектори. Техни представители пък понякога твърдели, че идват от името на частни съдебни изпълнители.

"Значителна част от бизнеса прехвърлят своите вземания на специализираните компании (колекторските фирми), но цената, която получават, е 5- 10% от главницата", описа ситуацията Дичев.

"Претърпените загуби после се прехвърлят на всички клиенти, а длъжниците са подложени на тормоз, който най-често е по телефона", добави той.

От КЧСИ отчетоха, че продължава сериозният ръст на събрани суми в полза на гражданите - около 105 млн. евро. Това са например неизплатени издръжки, невърнати заеми, неизплатени заплати.

За поредна година обаче намалявали продажбите на имоти от ЧСИ. Сега са около 2 хил. на година, а за сравнение през 2014 г. били 25 хил. имота.

Друга тема, коментирана на форума, беше личният фалит. В Румъния законът за несъстоятелността на гражданите бил от 2018 г., но едва сега набирал сила.

От 2018 г. до момента имало 900 процедури по лична несъстоятелност в северната ни съседка. За 2026 г. те били три пъти повече в сравнение с 2025-а. За първите месеци на 2025 г. били 57, а през 2026 са се утроили.