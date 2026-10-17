Васил Терзиев: Държавата ни дължи близо 20 млн. евро за изпълнени проекти

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За вече изпълнени проекти държавата ни дължи близо 20 млн. евро договорено финансиране. Очакваме и тези ангажименти да бъдат изпълнени.

Това написа във фейсбук профила си кметът на София Васил Терзиев и напомни на министър Иван Шишков "за останалите ангажименти" на МРРБ към София

"88 готови споразумения чакат подпис, за да започнем нови инфраструктурни проекти", пише Терзиев.

В публикацията си Васил Терзиев припочни, че Върховният административен съд окончателно е потвърдил преди една година, че Столична община е действала законосъобразно, когато предприе аварийното укрепване на моста при бул. „България", и че отговорността за ремонта му е на АПИ.

"През 2024 г. не изчакахме някой друг да действа. Укрепихме аварийно съоръжението, за да гарантираме безопасността на хората и да възстановим движението. Година след окончателното съдебно решение обаче основен ремонт все още няма. Очаквам министър Иван Шишков да поеме конкретен ангажимент и за този мост", каза Терзиев.

Столичният кмет заяви, че от общината настояват пред АПИ от 2024 г. за ремонта на опасните фуги на моста над "Симеоновско шосе".

"По повод коментара на министъра за споразумението между АПИ и Столична община искам да внеса яснота", написа Терзиев.

Той поясни, че такова действащо споразумение има и то ясно определя отговорностите - общината се грижи за текущата поддръжка и зимното почистване на Южната дъга, а АПИ – за основните ремонти, изграждането и реконструкцията.

"Вече работим и по подновяването му. Столичният общински съвет прие необходимия доклад и предстоят следващите стъпки по подписването. Няма да ги бавим. Но за ремонта на опасните фуги ново споразумение не е необходимо", написа още Терзиев.