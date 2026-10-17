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16 души са ранени при катастрофи за денонощие, няма загинали

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Полицейска кола

Шестнайсет души са пострадали при 14 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие. Няма загинали, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са станали две тежки и 47 леки пътнотранспортни произшествия. При тях са ранени трима души.

От началото на октомври при 360 тежки катастрофи са загинали 26 души, а 447 са пострадали.

От началото на годината при 5522 тежки пътни произшествия са загинали 392 души, а 6848 са ранени. В сравнение със същия период на миналата година жертвите на пътя са с 54 повече.

Полицейска кола

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