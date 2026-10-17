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Софийският апелативен съд задължи Софийски окръжен съд да продължи съдопроизводствените действия по жалбата на Десислава Иванчева и Биляна Петрова за "жестоко и унизително отношение" по време на делата срещу тях.

На 3 май 2023 г. Иванчева и Петрова внесоха в Софийски градски съд иск за обезщетение от по 100 000 лева за всяка като компенсация за понесените извращения. Тогава масово се отведоха градски и апелативни съдии и делото бе разпределено към Окръжния съд.

Съдията Ивайло Георгиев обаче повдигна спор за подсъдност, но съдиите Анелия Цанова, Светла Станимирова и Мария Райкинска го оставиха без разглеждане и му върнаха делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Cъдиятa, ĸoйтo тpябвaшe дa ce пpoизнece, влoжи cepиoзни ycилия дa oтĸлoни дeлoтo - двa пъти гo пpeĸpaтявa, наложи се да се намеси BKC, ĸoйтo пocлeднo oпpeдeли Aпeлaтивeн cъд - Πлoвдив дa ce произнесе зa пoдcъднocтa ĸaтo въззивнa инcтaнция.

Апелативният съд в Пловдив се произнесе два пъти през 2024 и 2025 г. и определи, че СГС правилно е постановил Окръжния съд в София за компетентен.

При последното окончателно връщане в Окръжния съд е имало искане за касационно обжалване от съдията, но то не е било допуснато от ВКС, пише "Де факто".

Последно Софийският апелативен съд посочва, че „при наличието на задължително за Софийки окръжен съд определение на СГС не са налице предпоставките за развитие на спор за подсъдност".

Окончателно прекратява делото и го връща на Окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.