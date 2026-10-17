Ваня Стефанова се надява това да е последното събрание на прокурорите, водено от и.ф. главен прокурор

Надявам се процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) да приключи, включително и с попълването на парламентарната квота. Надявам се това да е последното общо събрание, което се води от изпълняващ функциите главен прокурор. Това заяви Ваня Стефанова при откриването на Общото събрание на прокурорите за избор на представители от професионалната квота във ВСС, съобщава БТА.

Броят на номинираните показва, че има сериозен интерес и реална конкуренция, посочи тя. По думите й прокурорите ще чуят идеите и вижданията на кандидатите за развитието на кадровия орган, преди да гласуват на 24 октомври.

Стефанова припомни, че преди четири години прокурорите са изпълнили професионалния си дълг и са избрали свои представители във ВСС. Тя изрази надежда, че и този път ще подходят отговорно и ще изберат „най-достойните и почтени професионалисти".