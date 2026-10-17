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Терзиев: Наваксваме с ремонтите на „Топлофикация", защото години наред не са сменяни тръби

Мария Райчева

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Кметът на София Васил Терзиев

Години наред не са полагани необходимите усилия за подмяна на тръбите и навременно отстраняване на авариите в топлопреносната мрежа на София. Сега наваксването струва скъпо на всички. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев пред журналисти по повод честите спирания на парното заради аварии и планови ремонти, предава БТА.

По думите му всички ремонтни дейности на „Топлофикация София" трябва да приключат до средата на ноември. Терзиев изрази надежда, че това ще осигури по-спокоен отоплителен сезон за софиянци след неудобствата през последните месеци.

„По-добре сега, отколкото когато са минусови температури", коментира кметът спиранията на топлоподаването.

По данни от сайта на „Топлофикация София" към днешна дата без парно заради аварии и планови ремонти са части от кварталите „Изток", „Яворов", „Младост 1", „Дианабад", „Изгрев", „Слатина", „Лозенец", „Студентски град", „Мусагеница" и централната част на града.

Терзиев се включи и в последния ден от есенното почистване на столицата - по бреговете и подходите към езерата в Южния парк.

Кметът на София Васил Терзиев

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