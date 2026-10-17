Изложението на дунавските овощари открои потенциала на региона и силата на местното производство

С фокус върху иновациите, устойчивото развитие и пряката връзка между местните производители и потребителите, днес в зала „Арена Русе" бе официално открито годишното Изложение на дунавските овощари. В събитието участва заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, който подчерта стратегическото значение на сектора за регионалната икономика. „Дунавският регион има дългогодишни традиции в овощарството и отлични условия за отглеждане на плодове. Тук природните дадености срещат предприемчивостта на производителите, които с готовност прилагат съвременни технологии и добри земеделски практики", каза Енчев.

Заместник-кметът постави акцент върху три основни причини, поради които форумът е от изключителна важност за региона. Събитието дава възможност на русенци и гостите на града да се запознаят с местното производство и високото качество на стоките, създавани в нашия край; свързва производителите директно с купувачите, като по този начин парите остават в местната икономика; дава възможност за нови контакти, B2B сътрудничество и обмен на идеи между самите стопани.

Сред официалните гости на деветото издание на форума бяха заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и Красимир Чакъров, заместник изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните Невена Павлова, представители на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на дунавските овощари" и на Държавен фонд „Земеделие". Организатор на събитието е Съюзът на дунавските овощари с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие".

До 17 часа над 40 участници представят в залата съвременна селскостопанска техника и оборудване, иновативни системи и технологии за напояване, качествен посадъчен материал, специализирани торове и продукти за растителна защита, както и съвременни опаковки и решения за съхранение и реализация на продукцията. Оформено е специално пространство за щандове на преработватели и производители. Посетителите могат да разгледат и закупят висококачествени български пресни плодове, натурални сокове, сладка, мед, сушени плодове, тахан, ядки и преработени продукти.

Изложението е отворено за граждани, инвеститори, търговци и агроспециалисти.