Катастрофа между камион и кола край Летница, един човек е ранен

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66-годишен мъж е пострадал при сблъсък между товарен и лек автомобил на пътя Летница – Каменец, в района на Летница. Движението в участъка се осъществява двупосочно в една лента, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигналът за инцидента е подаден около 10:30 ч. Пострадалият е бил зад волана на леката кола и е откаран в болница в Плевен за диагностика и лечение. По първоначална информация пътничката в автомобила не е получила сериозни наранявания.

На мястото на катастрофата движението се регулира от „Пътна полиция".