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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23751445 www.24chasa.bg

72-годишна жена загина при катастрофа между кола и камион край Луковит

Мария Райчева

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72-годишна жена от София е починала в линейката на път за болницата след катастрофа между лек и товарен автомобил край Луковит.

72-годишна жена от София е починала в линейката на път за болницата след катастрофа между лек и товарен автомобил край Луковит. Инцидентът е станал около 13 ч. на пътя за Червен бряг, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Жената е шофирала леката кола в посока Луковит. По случая е образувано досъдебно производство.

Заради катастрофата движението в района е ограничено. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут: Луковит – път I-3 – Радомирци – път III-3006 – Рупци – Червен бряг и обратно.

От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

72-годишна жена от София е починала в линейката на път за болницата след катастрофа между лек и товарен автомобил край Луковит.

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