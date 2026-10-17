Пламна заведение за бързо хранене в Лом

Kриминалисти разследват причините за среднощен пожар, избухнал в заведение за бързо хранене в Лом, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети.

Сигналът за инцидента е подаден на 16 октомври 2026 г. 15 минути преди 5 часа сутринта от 49-годишна жителка на града. Жената, която живее в апартамент точно над обекта, забелязала пламъците минути по-рано и веднага подала сигнал. Пожарът е възникнал в търговски обект на ул. „Димитър Ангелов", който е собственост на 39-годишен местен жител и се стопанисва от 53-годишен мъж.

На мястото незабавно са изпратени екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" и дежурна оперативна група от Районното управление в Лом. Огнеборците са успели бързо да локализират и потушат пламъците, предотвратявайки разрастването им към жилищната сграда.

Огненият стихия обаче е унищожила част от обзавеждането на заведението, включително 6 маси и столове, бяла и черна техника. От високата температура е увредена монтираната ПВЦ дограма, а над 100 кв. метра от стените на обекта са сериозно опушени.

Точният размер на нанесените материални щети и причините за лумването на огъня все още са в процес на изясняване. По случая вече е образувано досъдебно производство по чл. 331, ал. 1 от Наказателния кодекс (за причиняване на пожар по непредпазливост). Работата по разплитането на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.