Постоянен арест за младеж, удушил връстник край Харманли

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Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста 21-годишния Стефан Миланов, обвинен в убийството на свой връстник край Харманли.

Младежът бе задържан, след като на 15 октомври в река Харманлийска до комплекс "Приказките" край общинския център бе открит трупът на Иван Митков. Тялото бе с вързани ръце.

Според съдебномедицинскта експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване. В подкрепа на обосноваността на предположенията за авторството на престъплението прокурорът Цвета Пазаитова-Живакова каза в кулоарите на съда, че сред доказателствата са записи от видеокамера, които са запечатали движението на извършител и жертва към местопрестъплението, пише БТА.

Много съжалявам за станалото, каза на заседанието Миланов и поиска мярка "Домашен арест". Съдът обаче прецени, че има опасност от укриване и извършване на друго престъпление от страна на обвиняемия при по-лека мярка и го остави в ареста.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - Пловдив.