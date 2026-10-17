Хиляди похапват бут по еленски на фест във възрожденска Елена, балканджиите продават на старите цени

18 евро за кило от прочутия бут по еленски, 15 евро за клиентите, които вземат цял изсушен бут - така на миналогодишните цени върви търговията на феста на деликатеса в Елена.

Балканджии не са вдигнали цената на мезето, запазена марка за Елена, макар цените на свинското да вървят нагоре в последните месеци. Около 5000 бута са подготвили за 13-тия Празник на еленския бут в градчето петимата производителите, които имат права да го произвеждат по вековни рецепти и с автентичната технология. „Виждаме, че хората са затруднени, голяма част се притесняват. Даваме от нас, само и само клиентите да са доволни и да могат да си го позволят", казва Мартин Трухчев, един от наследствените майстори на еленски бут.

Събитието събира хиляди гости в сърцето на Балкана с фолклорна програма и кулинарни демонстрации. То бе открито днес с много гости и насторение.

Сред официалните гости бяха Йорданка Чобанова – ръководител на представителството на Европейската комисия, народният представител Александър Узунов, областният управител Марин Богомилов, кметът на Лясковец Васил Христов, зам.-кметът на В. Търново Нейко Генчев и много други.

„Празникът за поредна година е пъстър и имаме хиляди гости! Програмата е богата, а производителите на еленски бут са готови да задоволят всички вкусове", заяви кметът на Община Елена Дилян Млъзев и даде старт на тридневната вкусна фиеста.

После водещите производители на еленски бут Владислав Велев, Стефан Пенев, Мартин Трухчев и Димитър Минчев демонстрираха пред всички на площада уменията си за рязане на деликатеса, разкриха тайните на уникалния му вкус, а накрая всички имаха възможност безплатно да дегустират превъзходния еленски бут.

Сред най-атрактивните състезания пък е търсенето на еленския бут.

Как са се подготвяли бутовете в миналото и какви умения са се предавали от поколение на поколение, това ще покажат в неделя в специално подготвения касапски кът. В атмосферата на старите еленски традиции ще пренесат домакините с възстановката „Тънкостите на касаплъка" в пространството край Бакаловата къща.