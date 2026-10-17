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Хиляди похапват бут по еленски на фест във възрожденска Елена, балканджиите продават на старите цени

Дима Максимова

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Прочутият еленски бут краси фестивалното градче Снимка: Фейсбук страница на Мартин Трухчев

18 евро за кило от прочутия бут по еленски, 15 евро за клиентите, които вземат цял изсушен бут - така  на миналогодишните цени върви търговията на феста на деликатеса в Елена.

Балканджии не са вдигнали цената на мезето, запазена марка за Елена, макар цените на свинското да вървят нагоре в последните месеци. Около 5000 бута са подготвили за 13-тия Празник на еленския бут в градчето петимата производителите, които имат права да го произвеждат по вековни рецепти и с автентичната технология. „Виждаме, че хората са затруднени, голяма част се притесняват. Даваме от нас, само и само клиентите да са доволни и да могат да си го позволят", казва Мартин Трухчев, един от наследствените майстори на еленски бут.

Събитието събира хиляди гости в сърцето на Балкана с фолклорна програма и кулинарни демонстрации. То бе открито днес с много гости и насторение.

Сред официалните гости бяха Йорданка Чобанова – ръководител на представителството на Европейската комисия, народният представител Александър Узунов, областният управител Марин Богомилов, кметът на Лясковец Васил Христов, зам.-кметът на В. Търново Нейко Генчев и много други.

„Празникът за поредна година е пъстър и имаме хиляди гости! Програмата е богата, а производителите на еленски бут са готови да задоволят всички вкусове", заяви кметът на Община Елена Дилян Млъзев и даде старт на тридневната вкусна фиеста.

После водещите производители на еленски бут Владислав Велев, Стефан Пенев, Мартин Трухчев и Димитър Минчев демонстрираха пред всички на площада уменията си за рязане на деликатеса, разкриха тайните на уникалния му вкус, а накрая всички имаха възможност безплатно да дегустират превъзходния еленски бут. 

Сред най-атрактивните състезания пък е търсенето на еленския бут. 

Как са се подготвяли бутовете в миналото и какви умения са се предавали от поколение на поколение, това ще покажат в неделя в специално подготвения касапски кът. В атмосферата на старите еленски традиции ще пренесат домакините с възстановката „Тънкостите на касаплъка" в пространството край Бакаловата къща.

Прочутият еленски бут краси фестивалното градче Снимка: Фейсбук страница на Мартин Трухчев
Елена отеснява за хилядите, които изпълват града на Празника на еленския бут Снимка: Община Елена
Гигантски бут украсява пространството пред Бакаловата къща в Елена Снимка: Община Елена
Прочутият еленски бут краси фестивалното градче Снимка: Фейсбук страница на Мартин Трухчев
Елена отеснява за хилядите, които изпълват града на Празника на еленския бут Снимка: Община Елена
Гигантски бут украсява пространството пред Бакаловата къща в Елена Снимка: Община Елена
Прочутият еленски бут краси фестивалното градче Снимка: Фейсбук страница на Мартин Трухчев
Елена отеснява за хилядите, които изпълват града на Празника на еленския бут Снимка: Община Елена
Гигантски бут украсява пространството пред Бакаловата къща в Елена Снимка: Община Елена

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