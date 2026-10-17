Вселенският патрирах в София: Костите на Самуил ви принадлежат, той е ваш владетел (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тленните останки на цар Самуил принадлежат на България и решението за тяхното преместване е правилно.

Това обяви Вселенският патриарх Вартоломей, който приветства предаването на София на костите на българския владетел, които дълги години лежаха в Гърция. Вартоломей призова за продължаване на делото за историческа справедливост. Протестиращи срещу Вартоломей. Снимка: Йордан Симеонов Вартоломей бе посрещнат от патриарх Даниил. Снимка: Йордан Сименов РЕхавият протест. Снимка: Йордан Симеонов

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна у нас за честванията по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Той изрази удовлетворение от постигнатото споразумение между двете държави и похвали премиерите за инициативата, която определи като добро дело в името на справедливостта, мира и разбирателството между народите.

„Гърция правилно предаде тленните останки на цар Самуил, защото те ви принадлежат. Той е бил ваш владетел", заяви патриарх Вартоломей.

България тържествено посрещна цар Самуил с военни почести на 3 октомври, а останките му бяха положени в старинния храм „Света София" в столицата в специално изработен саркофаг. Събитието събра заедно бивши премиери, президенти и хиляди българи в центъра на София.

Това предизвика остри реакции в Северна Македония, откъдето продължават да оспорват факта, че Самуил е български владетел. В центъра на Скопие е издигнат потметров паметник на царя, въпреки че историците са единодушни, че той е български владетел. Той е издигнат през юни 2011 година на централния площад в „Македония" като част от противоречивия архитектурен и мемориален проект „Скопие 2014", в който се издига статуя и на Александър Македонски.

Патриарх Вартоломей благодира на Гърция и България за постигнатото съгласие и изрази надежда, че този акт няма да остане изолиран, а ще постави началото на по-широк процес на възстановяване на историческата справедливост.

„Нашето желание, нашата молитва и нашата молба е това дело на въздаване на справедливост да продължи, за да бъдат поправени неприятните събития от миналото", подчерта Вселенският патриарх, цитиран от БГНЕС.