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Пилотът Нико Калайджиев, който излита и каца за Гинес, подари сертификата на Горна Оряховица

Дима Максимова

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Николай Рашков получи официалния сертификат за световния рекорд от пилота Николай Калайджиев

Пилотът Николай Калайджиев, който преди 3 месеца постави световен рекорд на Гинес с 1000 излитния и кацания в рамките на 1 ден, подари на Горна Оряховица оригиналния сертификат за рекорда, поставен на Летище Горна Оряховица.

За изненадата на Празника на авиацията, който се провежда в града, съобщи кметът Николай Рашков във фейсбук. 

Ето какво написа Рашков:

Първият човек в света, направил 1000 излитания и кацания в рамките на един ден, е българин! И това се случи тук, на Летище Горна Оряховица, преди три месеца и половина!

Благодаря на Нико Калайджиев за приятната изненада днес, по време на празника на авиацията, на който летището е домакин! С голямо вълнение приех от този изключителен български пилот оригиналния сертификат за световния рекорд. Документът ще остане в летописите на нашия град.

Припомням, че на 13 юни 2026 г. военният пилот, командир на „Спартан" и състезател по висш пилотаж Николай Калайджиев постави поредния си, недостижим за другите пилоти на планетата, рекорд.

Празникът в града събра многобройни любители на авиацията, дошли на летището за атрактивни въздушни демонстрации с малки самолети.

Николай Рашков получи официалния сертификат за световния рекорд от пилота Николай Калайджиев

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