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За ден хванаха 26 пияни и 9 дрогирани зад волана

Димитър Мартинов

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Пътна полиция

 26 души са били хванати да карат пияни през последното денонощие, а 9 - дрогирани. Това съобщиха от МВР.

16 от тестваните са били с проби между 0,5 и 1,2 промила алкохол в кръвта и са глобени. Останалите 10 са с над 1,2 промила и ще бъдат съдени. Същата съдба очаква и деветимата, заловени да карат дрогирани. Още 4-ма са отказали проби за дрога, а трима - за алкохол.

Общо са били проверени 17 993 превозни средства и 20 009 шофьори и пътници.  Съставени са 4497 фиша и 507 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Пътна полиция

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