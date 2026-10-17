Два буса с капачки напълниха добричлии с кауза за болницата

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Благотворително събитие за събиране на пластмасови капачки, кенчета и монети се проведе в центъра на Добрич. То започна от 9 ч. и продължи до 14 ч. на площад „Свобода", а каузата е закупуване на оборудване обричката болница.

„Добрич, отново е време да правим добро заедно", призоваха организаторите от сдружение „Заедно правим добрини".

Относно монетите и банкнотите, които се събират в подкрепа на каузата, организаторите напомнят, че се приемат не само евро, но и старите български левове – монети и банкноти.

Час преди края на кампанията организаторите бяха напълнили един товарен бус, а добричлии продължаваха да предават капачки и кенчета. До края ще се събере още един бус, прогнозираха организаторите.

Възрастна дама дойде пеш от Дома за стари хора, за да предаде събраните от домуващите две кутии с монети.