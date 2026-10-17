Къде са Мохамед и Махмуд? Близки издирват изчезнали моряци от потъналия край Крапец кораб

Близки на моряци от товарния кораб HS Dignity отчаяно търсят информация за съдбата им. С апели в социалните мрежи Лена Юсеф и Али Аладжи се опитват да разберат какво се е случило с техните роднини – Махмуд Насер Мустафа и Мохамед Али Сюлейман.

Двамата са сред 11-те членове на екипажа, обявени за изчезнали след потъването на кораба HS Dignity в Черно море. Операцията по издирването им беше преустановена, а петима моряци бяха спасени.

HS Dignity потъна на 13 октомври 2026 г., след като беше поразен от дрон на около 17 морски мили източно от Шабла, в района на Крапец. Корабът, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, е пътувал от алжирското пристанище Мостаганем към румънското Браила. По информация на Министерството на транспорта и съобщенията плавателният съд е бил без товар.

На борда е имало 16 души. Петима от тях са спасени с помощта на намиращите се наблизо търговски кораби Azov Concord и Scandi Asserter.

Четирима от оцелелите – трима сирийци и един египтянин – бяха транспортирани до Морска гара във Варна с военния влекач „Мизар". Те са били прегледани и по информация на областния управител на Варна са били в добро състояние, без наранявания. Петият спасен моряк пристигна по-късно с друг кораб.

„Всяка информация може да ни помогне"

„Спешно търся информация за моя роднина Махмуд Насер Мустафа", пише Лена Юсеф в апел, разпространен в български групи в социалните мрежи.

Семейството е научило, че част от оцелелите са били спасени и откарани в болница във Варна, но не знае дали Махмуд е сред тях и къде се намира.

„Отчаяно се опитваме да разберем дали Махмуд е сред спасените и дали някой има информация за състоянието му или местонахождението му", пише жената.

Тя призовава всеки, който разполага с информация от болници, пристанищните власти или спасителните екипи, да се свърже незабавно с нея.

На призива ѝ откликва варненка, която съобщава, че е позвънила в две болници, но там не са били настанени мъже с такива имена.

Лена обаче продължава да се надява, че ще открие роднината си. В коментар под публикацията си тя уточнява, че знае, че той не е сред четиримата спасени моряци, пристигнали във Варна.

„Съществуват обаче сериозни опасения, че той може да е достигнал брега или да е бил приет в близка болница, вероятно в района на Варна или Каварна, като неидентифицирано лице – било поради състояние на шок, било поради липса на документи", пише тя.

Издирват и Мохамед Али Сюлейман

Друг близък на член на екипажа – Али Аладжи, също отправя апел за информация. Той издирва Мохамед Али Сюлейман, чиято съдба остава неизвестна след потъването на HS Dignity.

Докато близките се опитват да установят дали двамата мъже са сред спасените или са потърсили помощ под друга самоличност, надеждата им е някой да разполага с информация, която да ги отведе до тях.

Появи се и апел със снимка на изчезналия Хамза Сюлейман.

Според представители на морския бранш корабособственикът има задължения във връзка с предоставянето на информация за членовете на екипажа и близките на изчезналите моряци. Към момента обаче семействата продължават да търсят отговори чрез социалните мрежи.