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Патриарх Даниил посрещна вселенския патриарх Вартоломей, миряни протестираха (снимки)

Ярослава Прохазкова

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Вартоломей бе посрещнат от патриарх Даниил. Снимка: Йордан Сименов

Патриарх Даниил и митрополити посрещнаха вселенския патриарх Вартоломей в Синодалната палата точно в 17 часа. Заедно те отслужиха кратък молебен. 

Това бе първата официална стъпка в тридневната визита на Вартоломей, който е гост на честванията по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Св. Иван Рилски Чудотворец.

Пред Синодалната палата имаше група от протестиращи. Част от тях носеха плакати "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист".

"Чест и радост е да ви посрещнем, означава много за нас. Посрещаме Ваше светейшество като скъп гост", каза патриарх Даниил. 

Протестът срещу посещението. Снимка: Йордан Симеонов
Протестът срещу посещението. Снимка: Йордан Симеонов
Протестът срещу посещението. Снимка: Йордан Симеонов
Протестът срещу посещението. Снимка: Йордан Симеонов
Двамата патриарси. Снимка: Йордан Симеонов
Двамата патриарси. Снимка: Йордан Симеонов
Двамата патриарси. Снимка: Йордан Симеонов
Двамата патриарси. Снимка: Йордан Симеонов

"Благодаря за топлото посрещане", обърна се Ватроломей към българския патриарх.

Двамата патриарси в момента се очакват на монументалната изложба "Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис в НДК. Тя е организирана под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Гърция.

Вартоломей бе посрещнат от патриарх Даниил. Снимка: Йордан Сименов
Протестът срещу посещението. Снимка: Йордан Симеонов
Протестът срещу посещението. Снимка: Йордан Симеонов
Двамата патриарси. Снимка: Йордан Симеонов
Двамата патриарси. Снимка: Йордан Симеонов

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