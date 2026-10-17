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Изложението „Земята - рай за всички" събра кулутурите на различни етноси в Добрич. В седмото издание на регионалното изложение „Земята - рай за всички" 15 участници се представиха в етнографския комплекс "Стария Добрич".

Организатор е народно читалище „Романо дром – 2002" в Добрич. Целата на изложението е да представя културата, традициите и обичаите на различните етнически общности в област Добрич.

„Най-ценното, което постигнахме с изложението, е, че в него участват все повече деца и младежи – от читалища, детски градини, училища и клубове, неправителствени организации от града и и региона", каза Марияна Георгиева, секретар на читалището.

На щандовете бяха показани сувенири, изработени от деца, техните родители и баби. Те бяха тематични - „От раклата на баба", от отпадъчни материали, и провокираха въображението на участниците за ръчно изработени творения, рисунки, тематични изделия.

Участниците предложиха и богата концертна програма, която представи културата на различни етнически групи.

„Амбицията ни е изложението, което вече стана традиция за Добрич, да прерасне в национално, тъй като желание за участие има и от общини, и от сдружения в страната. Така смятаме да отбелим и 25-годишнината на читалище „Романо дром" и активната му дейност за привличане на деца от малцинствени групи и тяхното социализиране", каза още Марияна Георгиева.