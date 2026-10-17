32 г. по-късно - вижте забраненото "Ку-ку" и разказа на режисьора Жоро Торнев (Видео)

Последното никога неизлъчвано до тази вечер предаване е остра сатира срещу олигархията

32 години по-късно на бял свят се появява никога неизлъчванато в ефир последно предаване на култовото "Ку-ку". Тази вечер на датата, на която е трябвало да бъде показано по единствената тогава обществена телевизия, го пуска режисьорът Георги Торнев.

Годината е турбулентната 1994, когато студентското предаване е на върха на славата си, а Слави Трифонов, Васил Василев-Зуека, Камен Воденичаров, Тончо Токмакчиев, Марта Вачкова, Стефан Рядков са вече звезди. В екипа на сценаристите са Любен Дилов и Росен Петров.

Последното предаване предизвиква огромен скандал и е свалено от екран. Преди това в ефира излиза скандалният епизод, в който се обявява фалшива новина за авария в АЕЦ "Козлодуй", а голяма част от зрителите изпадат в паника и излизат по улиците.

Тази провокация не е краят на "Ку-ку", но той настъпва малко по-късно след остра сатира срещу тогавашните групировки "Мултигруп" и "Трон", които са силните на деня. Предаването така и не е излъчено по заповед на тогавашния шеф на БНТ Хачо Бояджиев, който по-късно признава, че то било едно от любимите му.

Самият Хачо предава на екипа записа, за да може 32 години по-късно той да бъде показан от режисьора Жоро Торнев в youtube. Неизлъченото предаване е единственото, в което Торнев е режисьор. През следващите години той е основна част от "Каналето", в което работи с Камен, Тончо и Марта.

Ето как разказва историята на забраненото предаване Жоро Торнев пред "24 часа".

"Това е 1994, която е доста турбулентна година, тогава и "Ку-ку" имаше свои вътрешни противоречия. Петър Курумбашев, продуцент на предаването, ме потърси. Аз бях студент в НАТФИЗ. Искахме да потърсим нова формула за легендарното по онова време предаване.

Понеже аз не исках да се занимавам с телевизия, което не се оказа така от днешна гледна точка, имах условия. И казах на Петър Курумбашев, че искам да направим нещо, което е игрално, сюжетно, има цяла концепция.

Опитахме се да направим нещо с филмов сюжет. Това беше антиутопия, която е доста позната от други филми. България се управляваше от една групировка „Мултитрон", която е сбор от червеното и синьото – от лявото и дясното. От „Мултигруп", която е червеното, и „Трон", която е синьото.

И въпросният „Мултитрон" всъщност е обобщеният образ на олигархията, която някои сега се опитват да я намерят, без да знаят откъде е тръгнала. Разбира се, това е наивен студентски идеализъм, който може би от днешна гледна точка има смисъл със своята брутална искреност на тема свобода на словото."

Жоро Торнев не е сигурен от кого е дошла първоначалната идея за темата.

"Има си сценаристи, екип. Вече не помня, не знам от кого точно е тръгнала идеята. Със сигурност аз съм концептуален режисьор и нищо, което не ми харесва, не бих тръгнал да го правя. Хачо в крайна сметка успя да го спре. След това лично се срещнахме в асансьора и той каза: „Това е най-хубавото ви предаване, но то е недопустимо да бъде излъчено."

Предаването преди 32 години изпреварва изкуствения интелект. Монтирани са кадри от "Панорама" с Илия Павлов и Красимир Стойчев, които ръководят "Мултигруп" и "Трон".

"Играхме си с истински кадри от „Панорама". Долу бяхме монтирали по много очевиден начин как единият, докато си говори, отдолу държи пистолет, а пък другият държи едни пари и ги брои", спомня си Жоро Торнев.

"Тогава беше излязло едно парче на "Енигма" – The Return to Innocence, чийто клип беше на обратен каданс. И всъщност идеята беше тези, които са ограбили всичко, да го върнат.

Това може би в момента звучи като елементарна метафора, но тогава не беше чак толкова елементарна, защото това беше ежедневие. В предаването се оплитат тези няколко нишки. Първо, зараждащата се олигархия, която се обединява, за да ни управлява, което е факт днес, безспорен. И идеалистичният опит, идеалистическите търсения на някакви хора - има едни млади, които се обичат, накрая така завършва.

В предаването Слави и Камен, тогава те бяха още заедно, се правят на внуците на Илия Павлов и на Краси Стойчев.

Точно на същия ден, на 17 октомври, преди 32 години трябваше да се излъчи предаването в това време. Беше неделя, макар че изкуственият интелект твърди, че е било понеделник. Аз вече съм забравил."

Жоро Торнев не определя Хачо Бояджиев като цензор, въпреки че именно той сваля предаването. Не е чувал за политическа намеса в решението.

"Пет месеца по-късно Хачо ни даде да правим „Каналето". То е наистина началото на шоубизнеса с всичко, което се случва след него - казва Торнев. - И финалът на историята е, че години по-късно аз бях поканил Хачо да правим заедно една новогодишна програма и тогава той ни върна оригиналната касета. Съвсем случайно преди десетина дни намерих нещо, което сме правили явно на DVD и през 2000 г. успях да го извадя. Казах си: „Може би има смисъл това да го публикуваме". И има смисъл, защото може би това е една от малкото, да не кажа последната телевизионна тайна".

Цялото предаване вече може да бъде гледано в youtube.