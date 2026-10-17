Глобиха 500 евро мъж от Розино, живял без брак с момиче под 16

Санкционирана е и майка от същото село, улеснила сина си да си вземе за жена 15-годишна

Мъж от карловското село Розино ще трябва да плати глоба от 500 евро, след като на 30 април т. г. заживя на семейни начала, без брак, с момиче под 16 години. Органите на реда били сезирани за това само след 2 седмици – на 15 май. Младежът е неосъждан до момента, затова и е освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово.

По друго дело – пак за съжителство с непълнолетна, е глобена и майка от същото село. Тя се е признала за виновна, че за времето от 7 февруари 2025 до 22 февруари 2026 г. е улеснила 17-годишния си син да прибере като своя жена 15-годишна, като им е предоставила стая за живеене, пари и храна. Това ще й коства глоба от 153,39 евро.

И двете санкции са постигнати след признаване на вината и договорки с прокуратурата, а споразуменията вече са одобрени от Районния съд в Карлово.