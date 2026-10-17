"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

59-годишен мъж загина при катастрофа в Добрич. Тя е станала около 19,45 часа на ул. "Отец Паисий".

Колата, която мъжът карал, се ударила 2 други автомобила, а след това и в стълб. Шофьорът й загинал на място.

На мястото на инцидента работят екипи на полицията, „Пътна полиция“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Електроразпределение Север“. По-рано на място е имало и екип на Спешна медицинска помощ.

Причините за катастрофата се изясняват. Улицата е затворена за движение в посока от бул. „Добруджа“ към бул. „25-и септември“.