Мечка в Сандански - властите предупреждават хората да не се разхождат в града, май не е сама

Блуждаещата мечка в района на Сандански все още не е открита, а предупреждението към жителите и гостите на Сандански да не се разхождат в района на зоокъта в града остава в сила.

За случая са уведомени РИОСВ - Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.

"Призоваваме гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район. При забелязване на мечката или непосредствена опасност подайте сигнал на телефон 112, като посочите възможно най-точно местоположението. Обадете се от безопасно място", препоръчаха от общината и публикуваха основни правила при среща с мечка:

Запазете спокойствие; не бягайте, не викайте и не правете резки движения; не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате; говорете спокойно; ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път; ако животното тръгне към вас, спрете и запазете спокойствие; не хуквайте да бягате; дръжте децата близо до себе си, а малките деца вземете на ръце; не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.

Мечката е забелязана вчера в района, а днес са извършени обходи в радиус от един километър около мястото. Животното не е открито, не са установени и нови видими следи от присъствието ѝ.

Според специалисти мечката може отново да се отправи към града през следващите дни, когато огладнее. Гъстата растителност около зоокъта може да му осигури подходящо укритие и да го направи трудно забележимо. По предварителни преценки мечката е на около 3 години. Засега не е ясно дали е сама, или в района има и други.

Призивът към хората остава да избягват разходките около зоокъта. Не се препоръчва и самостоятелно търсене или приближаване на животното, съобщава БТА.